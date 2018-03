La cantante tomó aire, lo pensó un segundo y ya no dudó: "Me siento conchuda como Cristina pero me gusta más Vidal", dijo Jimena, provocando la risa de todo el estudio. Y se explayó sobre la ex presidente. "Es magnética: es una mina que te dice que esa planta es de verdad y al día siguiente te la querés comprar. Tenía una cosa muy fuerte, muy atractiva, muy inteligente, capaz. Políticamente, no voy a opinar lo que pienso de ella".