La referencia de Larissa es obvia: habla de la detención de su pareja, el futbolista Jonathan Fabbro, quien está acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad; una sería su sobrina y ahijada, hoy de doce años. "Ayer (por el jueves) lo vi, y ustedes no se imaginan el dolor que tuve. Es insoportable -afirmó Larissa-. No hay palabras que puedan explicar la situación en la que se encuentra… Ustedes no saben cómo está durmiendo, en un lugar horrible. Fue un golpe muy fuerte para mí: me desvanecí cuando lo vi. Él no se merece. No me explico por qué lo hacen, justamente a él que nunca le hizo daño a nadie".