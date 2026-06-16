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El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por participar en las protestas de enero

Las ejecuciones de Javad Zamani y Abolfazl Saedi elevan a al menos 40 los muertos por sentencia judicial desde comienzos de 2026, en medio de una escalada represiva que se intensificó tras el inicio de la guerra el 28 de febrero

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Un manifestante lleva una soga al cuello durante una protesta contra la pena de muerte en Irán, en Berlín, Alemania. Según la ONU, Teherán ejecutó al menos 40 personas desde comienzos de 2026, entre ellas 18 manifestantes. (REUTERS/Lisi Niesner, archivo)
Un manifestante lleva una soga al cuello durante una protesta contra la pena de muerte en Irán, en Berlín, Alemania. Según la ONU, Teherán ejecutó al menos 40 personas desde comienzos de 2026, entre ellas 18 manifestantes. (REUTERS/Lisi Niesner, archivo)

El régimen de Irán ejecutó este martes a Javad Zamani y Abolfazl Saedi, dos hombres condenados por su participación en las protestas antigubernamentales que alcanzaron su punto máximo en enero de 2026, informó el medio oficial del poder judicial, Mizan Online.

“Las sentencias de muerte de Javad Zamani y Abolfazl Saedi, líderes armados del intento de golpe de Estado de enero de 2026, fueron ejecutadas”, publicó Mizan. Las ejecuciones se llevaron a cabo en el condado de Shahrud, en la provincia de Semnan.

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Los cargos en su contra incluyeron moharebeh —“guerra contra Dios”— y "corrupción en la tierra“, ambos delitos capitales en la República Islámica, además de “la destrucción deliberada de bienes públicos y privados con la intención de enfrentarse al sistema de la República Islámica de Irán”, según Mizan.

Mohammad-Sadegh Akbari, jefe del poder judicial de la provincia de Semnan, los acusó de haber participado en disturbios, dañar sucursales bancarias, generar desorden frente a la oficina del gobernador, volcar y quemar un vehículo policial y atacar viviendas y automóviles. Las acusaciones también incluyeron incitar a la población a participar en las protestas y conspirar contra la seguridad interior y exterior del país.

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Mizan publicó además un video de 50 segundos que describió como la confesión de los condenados, con sus rostros difuminados. Organizaciones de derechos humanos y ex detenidos han denunciado en reiteradas oportunidades el uso de confesiones forzadas mediante presión, tortura y condiciones de detención inhumanas en las cárceles iraníes.

La represión de las protestas y la escalada de ejecuciones

Manifestantes danzan alrededor de una hoguera en las calles de Teherán durante las protestas de enero de 2026. Desde los ataques del 28 de febrero, Irán intensificó las ejecuciones de opositores y participantes en las manifestaciones. (UGC vía AP, archivo)
Manifestantes danzan alrededor de una hoguera en las calles de Teherán durante las protestas de enero de 2026. Desde los ataques del 28 de febrero, Irán intensificó las ejecuciones de opositores y participantes en las manifestaciones. (UGC vía AP, archivo)

Las protestas de enero de 2026 sacudieron a Irán en las semanas previas al inicio del conflicto bélico con EEUU e Israel. Las autoridades iraníes calificaron esas manifestaciones como "disturbios instigados desde el extranjero" y las vincularon sistemáticamente a actores externos. Grupos opositores señalaron que la represión cobró decenas de miles de vidas e incluyó el uso de fuego real contra las multitudes.

Desde los ataques de EEUU e Israel el 28 de febrero —que desencadenaron la guerra en Oriente Medio—, Irán intensificó las ejecuciones. Entre los condenados hay personas acusadas de colaborar con el enemigo, así como opositores y participantes en las protestas de diciembre y enero.

El lunes, Naciones Unidas afirmó que Teherán había ejecutado al menos a 40 personas, incluidos 18 manifestantes, desde comienzos de 2026. A principios de junio, la República Islámica ejecutó a Mehrdad Mohammadinia y Ashkan Maleki, dos manifestantes de enero, acusados de haber incendiado una mezquita en Teherán.

Irán, segundo país con más ejecuciones en el mundo

Según organizaciones de derechos humanos, Irán es el país que más personas ejecuta anualmente después de China. Las condenas a muerte por cargos como moharebeh y “corrupción en la tierra” han sido ampliamente criticadas por organismos internacionales, que señalan que se aplican de manera sistemática para silenciar la disidencia política.

El caso de Zamani y Saedi sigue un patrón documentado: personas detenidas durante protestas son sometidas a procesos judiciales bajo cargos capitales, en procedimientos que con frecuencia incluyen confesiones obtenidas bajo coacción. La ONU y diversas organizaciones internacionales han instado a Irán a detener las ejecuciones vinculadas a las protestas y a garantizar el derecho a un juicio justo. Hasta el momento, el gobierno iraní no ha modificado su política frente a lo que considera actos de sedición instigados desde el exterior.

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