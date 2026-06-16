Economía

El Banco Mundial debate hoy la garantía de USD 2.000 millones para la Argentina

Hoy el directorio del organismo internacional va a definir si le entrega o no el respaldo al Gobierno para que pueda negociar prestamos con bancos internacionales a una menor tasa. Cuándo lo hará el BID y CAF y cuánto lo necesita Caputo

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El directorio del Banco Mundial analiza una garantía clave para la estrategia financiera de la Argentina.
El directorio del Banco Mundial analiza una garantía clave para la estrategia financiera de la Argentina.

Este martes, el directorio del Banco Mundial va a debatir la garantía de USD 2.000 millones para Argentina, una herramienta de financiamiento clave de cara a los vencimientos en moneda extranjera que debe enfrentar el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque el escenario cambió respecto al momento en que se dieron a conocer las negociaciones por estos mecanismos a mediados de abril. Ahora no resultarían fundamentales para el pago de USD 4.200 millones de julio, pero sí para lo que viene sobre todo el 2027.

Según fuentes consultadas por Infobae, este martes se espera que haya novedades respecto a la garantía del Banco Mundial. En caso de aprobarse, continuaría la racha de buenas noticias del Ministerio de Economía, que viene de una semana positiva con la desaceleración de la inflación en abril a 2,1% y la baja del riesgo país al nivel más de los últimos ocho año al ubicarse en 425 puntos básicos (p.b.). Aunque el grado de dependencia respecto de esta herramienta se redujo en las últimas semanas con las colocaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028.

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A mediados de abril, el Gobierno argentino avanzó con una estrategia para acceder a financiamiento externo en mejores términos, apoyándose en el aval de organismos multilaterales. Cuando Caputo anunció la búsqueda de garantías durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, la necesidad de conseguir respaldo para los pagos de mitad de año era prioritaria. Sin embargo, la situación del Tesoro se modificó: al 11 de junio, los depósitos en moneda extranjera sumaban USD 2.915 millones y los depósitos en moneda nacional alcanzaban $12,5 billones, por lo que el Gobierno ya contaba con la mayor parte de los fondos para afrontar el vencimiento de julio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reune con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el el Banco Mundial.
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la operación permite refinanciar vencimientos sin tomar nueva deuda.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado”, explicó Caputo durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a mediados de abril. “¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado”, agregó.

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En caso de obtener la garantía por parte del Banco Mundial habilitaría a la Argentina a negociar créditos internacionales a tasas estimadas entre 5,5% y 6,5% anual y a seis años de plazo, aunque las condiciones finales siguen en discusión. De acuerdo al diseño oficial, la garantía funciona como un respaldo: el organismo multilateral actúa como aval ante eventuales incumplimientos, reduciendo el riesgo para bancos y aseguradoras y permitiendo acceder a financiamiento más barato.

En su momento, el ministro de Economía puntualizó ante Infobae: “Esto nos permite acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada. Lo hacemos utilizando organismos internacionales, que instrumentan, para llegar a instituciones de todo el mundo, como aseguradoras y bancos. En el caso del Banco Mundial, ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son USD 2.000 millones”.

Calendario de garantias

La agenda de respaldo internacional no se limita al Banco Mundial. Este miércoles 17 de junio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trataría una garantía para la Argentina, aunque por un monto inferior de USD 550 millones. Más adelante, el 22 de julio, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) debatirá un respaldo adicional para el país, en una franja de USD 250 a USD 500 millones.

Con esta secuencia, el Gobierno busca cubrir necesidades de corto plazo y, al mismo tiempo, construir una red de apoyo para futuros vencimientos sin recurrir a emisiones de deuda en el mercado internacional, donde las tasas serían considerablemente más elevadas para la Argentina. El respaldo de organismos multilaterales se convierte en un componente esencial para la gestión financiera, especialmente en un contexto donde el acceso a los mercados globales presenta costos altos y condiciones restrictivas.

El riesgo país se ubica en el nivel más bajo de los últimos ocho años.
El riesgo país se ubica en el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Aunque en la última semana hubo una importante baja del riesgo país. Tras la mejora en la calificación de la deuda por parte de Standard & Poor’s de CCC+ a B-, el jueves cayó 60 p.b., una tendencia que continuo el viernes y el lunes hasta ubicarse en 425 p.b., el nivel más bajo desde el 27 de abril de 2018. Lo que para algunos analistas se trata de una “ventana de oportunidad” que tiene que aprovechar el equipo económico para colocar en el mercado internacional aunque sea como una prueba.

El resultado del debate en el directorio del Banco Mundial determinará la disponibilidad de la garantía por USD 2.000 millones y sentará un precedente para las decisiones pendientes en el BID y la CAF. De confirmarse, la Argentina no solo refinanciará vencimientos inmediatos, sino que también podrá planificar futuras operaciones de crédito con condiciones más favorables que las ofrecidas por el mercado.

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