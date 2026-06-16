Las jornadas electorales en el exterior transcurrieron con total normalidad, confirmó el registrador Hernán Penagos

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, destacando el proceso de votación de los colombianos en consulados y embajadas durante las jornadas electorales en el exterior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas comenzó a desarrollarse en el exterior con la participación de ciudadanos en más de 60 países, según informó el registrador Nacional, Hernán Penagos.

Durante una declaración pública, Penagos destacó el clima de tranquilidad en el arranque de la jornada internacional. “Las elecciones en el exterior han transcurrido sin ningún contratiempo en todos los sesenta y siete países, ciento dieciséis consulados, en los diferentes países donde hay representación diplomática en Colombia”, señaló.

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El funcionario insistió también en la importancia de la participación: “Pedirle a la ciudadanía que por favor salga a votar, sobre todo en el exterior durante la semana para que no sea golpe en el último día y sea difícil ejercer ese derecho”.

La votación fuera de Colombia se realiza de manera anticipada respecto a la jornada nacional, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad a los votantes y evitar aglomeraciones.

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La segunda vuelta enfrenta al senador Iván Cepeda y al abogado Abelardo de la Espriella como principales candidatos. La definición en territorio colombiano tendrá lugar el domingo 21 de junio de 2026, fecha en la que se conocerá quién ocupará la Casa de Nariño y sucederá al presidente Gustavo Petro.

El proceso electoral ha contado con la supervisión de las autoridades diplomáticas y electorales en los ciento dieciséis consulados, que facilitan la participación de los colombianos residentes en el extranjero.

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