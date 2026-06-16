La reacción de Balerdi tras el cariñoso gesto de los jugadores de Argentina a horas del debut en el Mundial: “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho”

La foto de la delegación argentina que emocionó a Balerdi

La selección argentina afronta el inicio del Mundial 2026 en Kansas City con una noticia que marcó la previa del debut. El equipo dirigido por Lionel Scaloni expresó de manera pública su apoyo a Leonardo Balerdi, quien quedó fuera del torneo por una lesión sufrida pocos días antes del primer partido. En el Compass Minerals National Performance Center, el plantel posó con una bandera que resume la solidaridad del grupo: “Leo, estamos todos con vos”. El gesto fue difundido a través de la cuenta oficial de la Albiceleste en la red social Instagram y replicado por varios integrantes del plantel.

El defensor del Olympique de Marsella se convirtió en protagonista involuntario luego de confirmarse un desgarro en el sóleo de la pierna derecha días antes de la cita deportiva. Los estudios médicos realizados a Balerdi determinaron que la lesión demandaría al menos tres semanas de recuperación, lo que lo dejó automáticamente fuera de toda la fase de grupos. Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni decidió desafectar al ex Boca y convocar como reemplazo a Marcos Senesi, quien llega al torneo tras firmar con el Tottenham.

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La reacción de Balerdi no tardó en llegar y se expresó a través de un posteo en su cuenta de Instagram, donde agradeció el homenaje y compartió el impacto emocional que le generó el gesto de sus compañeros. “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”, escribió el futbolista, de 27 años.

La publicación incluyó la imagen grupal que circuló en las redes oficiales del seleccionado y que rápidamente fue replicada por miembros del plantel como Facundo Medina y Nicolás Paz, además del preparador físico Luis Martín. Por su parte, Gero Rulli y Giuliano Simeone comentaron con emojis en el posteo de Balerdi

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En el mismo mensaje, Balerdi profundizó sobre sus sensaciones tras la dura noticia: “Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina”. Con esas palabras, el defensor dejó en claro su intención de acompañar al grupo desde afuera y su deseo de éxito para el equipo nacional en el torneo.

La ausencia de Balerdi representa una baja significativa para el plantel argentino, que había iniciado la preparación en Estados Unidos con el plantel completo. La lesión se produjo durante un entrenamiento previo a un amistoso ante Honduras, lo que obligó al cuerpo técnico a modificar la lista de convocados a pocos días del debut frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J.

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La reacción de sus compañeros no se limitó a la foto y la bandera. Tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico compartieron mensajes de apoyo en redes sociales, extendiendo el acompañamiento al defensor. El propio Balerdi eligió compartir en sus historias las publicaciones que recibió, cerrando el círculo de reconocimiento y respaldo mutuo.

Senesi fue confirmado tras la desvinculación de Balerdi de la Selección

La decisión de convocar a Marcos Senesi, reciente refuerzo del Tottenham tras su paso por el Bournemouth, se tomó luego de evaluar los tiempos de recuperación de Balerdi y la necesidad de reforzar la defensa para el inicio de la Copa del Mundo. El partido frente a Argelia marca el punto de partida para el seleccionado argentino, que inicia su camino en el Grupo J con la mira puesta en avanzar a instancias decisivas.

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Tras su debut, el conjunto de Lionel Scaloni se medirá ante Austria el próximo lunes 22 de junio y cerrará su participación en la primera ronda frente a Jordania el sábado 27 del mismo mes.