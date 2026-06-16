Mercados: las acciones argentinas operan en baja y rebota el riesgo país

Wall Street anotó máximos históricos el lunes.

Las acciones argentinas se reacomodan a la baja este martes tras el feriado, dado el movimiento mixto de los mercados internacionales y un nuevo descenso de la cotización del petróleo, dadas las negociaciones de paz en Oriente Medio.

A las 11:40 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1,5%, en los 3.300.000 puntos. Los ADR y acciones argentinas negociados en dólares en Wall Street negocian con mayoría de bajas, encabezadas por Adecoagro (-5,5%), Satellogic (-5,2%), Cresud (-2,7%). Del lado ganador sobresale Edenor (+3%).

PUBLICIDAD

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte cae 3% a USD 80,68 el barril con entrega en agosto, mientras que el crudo intermedio de Texas para julio baja 3,6% a 77,84 dólares. El ADR de YPF descuenta 1,5% a USD 51,80, mientras que Vista Energy gana 0,6 por ciento.

“Los inversionistas están comenzando a descontar un escenario donde el flujo energético desde el Golfo Pérsico vuelva gradualmente a la normalidad. El entendimiento anunciado contempla el cese de las hostilidades, la reapertura progresiva del estrecho de Ormuz y el levantamiento de ciertas restricciones marítimas que habían limitado el transporte energético durante los últimos meses. La sola posibilidad de recuperar parcialmente esos flujos ha sido suficiente para modificar radicalmente las expectativas de oferta global. No obstante, sería un error asumir que todo está resuelto”, afirmó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

PUBLICIDAD

Los bonos soberanos -Bonares y Globales- avanzan un 0,3% en promedio, para capital la suba de la cotización de la deuda argentina del lunes en Wall Street. El riesgo país argentino, no obstante, gana seis unidades, a 429 puntos básicos, luego de haber marcado 422 puntos más temprano, un mínimo desde el 27 de abril de 2018 (419 puntos).

“El Ministerio de Economía cierra un financiamiento por USD 3.000 millones aportados por bancos extranjeros, cuyos pagos estarán garantizados por el Banco Mundial, el BID, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el MIGA (Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones). Mediante este esquema, gestado por Luis Caputo en Washington, los organismos multilaterales no realizan desembolsos directos, sino que aportan su elevada calificación crediticia como aval”, señaló Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

PUBLICIDAD

“Esto permite al país acceder a créditos privados a una tasa estimada del 6,5% anual, un costo inaccesible para la Argentina por sí sola. El plan busca reducir el costo financiero estatal, proteger las reservas del Banco Central y optimizar el perfil de la deuda de cara al vencimiento de USD 4.500 millones en bonos soberanos el próximo 8 de julio”, agregó Ignacio Morales.

“Estamos aprovechando muy bien la ventana de oportunidades de la crisis, todos los productos de commodities más demandados por el mundo que exportamos subieron de precio: granos, carnes, gas, petróleo y minerales. Tenemos récord de exportaciones, USD 100.000 millones y el saldo de la balanza comercial es enorme, se estiman por un total de USD 25.000 millones de dólares. En definitiva, el mercado confía en el equipo económico que cuida las métricas y avanza bien", comentó Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil.

PUBLICIDAD

Los analistas de Puente observaron que “el panorama para la economía mundial en 2026 presenta perspectivas más equilibradas, con un crecimiento económico estable y mayor inflación esperada. No obstante, la prolongación del conflicto en Medio Oriente podría redundar en una nueva corrección a la baja en las estimaciones de actividad mundial y al alza en lo que respecta a la inflación”.

“En relación a los metales preciosos, denominados activos refugio, se prevé que mantengan la fortaleza en el año, promediando los USD 4.800 el oro y USD 76 la onza de plata. Finalmente, la expectativa de que el dólar mantenga un debilitamiento temporal de su valor frente a otras monedas agregaría cierto soporte a las cotizaciones de los commodities”, añadieron desde Puente.

PUBLICIDAD