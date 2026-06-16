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Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini se sumaron al banderazo argentino en Kansas City: “¡Qué pasión!"

La familia llegó a la ciudad estadounidense para alentar a la Scaloneta y acompañar a Giuliano, el menor del clan, quien disputa su primer mundial

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La familia estuvo presente en la reunión de hinchas argentinos

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini se sumaron a los miles de argentinos que convirtieron Kansas City en una fiesta celeste y blanca. El motivo era uno solo: alentar a la selección nacional antes de su debut en el Mundial 2026 ante Argelia, con el puntapié inicial pautado para las 22 horas del martes en el estadio de la ciudad estadounidense.

El grupo viajó a Estados Unidos con un objetivo personal además del colectivo. Giuliano Simeone, el menor de los hermanos, forma parte del plantel que conduce Lionel Scaloni, y sigue los pasos de su papá Diego, el Cholo, quien participó de tres mundiales. Por este motivo, parte de su familia quiso estar presente en el debut mundialista para alentar al delantero en la que también será su primera Copa del Mundo.

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Gianluca y Eva salieron del hotel ya con los colores puestos. Él con la camiseta alternativa azul de la AFA, ella con la titular celeste y blanca, la cara pintada con los colores de la bandera y Faustino, su hijo de seis meses, en el cochecito, tapado con la insignia nacional. Así arrancó la jornada para el matrimonio, que documentó cada momento en sus redes sociales.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone sonríen vestidos con camisetas de Argentina junto a su bebé en un cochecito, llevando una bandera albiceleste
Eva, Gianluca y el pequeño Faustino, el hijo que tienen en común, en modo full selección (Instagram)
Eva Bargiela y Gianluca Simeone sonríen a cámara, él con camiseta azul de Argentina, ella con la albiceleste y maquillaje facial, en un parque lleno de fans
La pareja viajó a Estados Unidos para alentar a Giuliano

Las imágenes que compartieron mostraron a una Eva radiante en medio de una multitud que desbordaba los parques de Kansas City al atardecer. En una de las fotos, la modelo posa frente a una explanada repleta de hinchas, con una bandera gigante desplegada detrás suyo y el sol tiñendo el cielo de naranja. El bebé, en su cochecito, también llevaba puesta la camiseta del seleccionado.

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Una mujer rubia con camiseta de Argentina, shorts de jean y botas, empuja un cochecito con bandera. Tiene pintura azul en la mejilla y sonríe. Hay gente detrás
Camiseta argentina, short de jean y botas fueron los elegidos por Eva para el banderazo

A medida que avanzaba la tarde, la concentración de argentinos fue creciendo. Las calles y los espacios verdes de la ciudad se llenaron de camisetas, banderas y cánticos. Gianluca y Eva caminaron entre la multitud, se detuvieron a sacarse fotos y registraron la previa con la misma intensidad que cualquier hincha que hubiera viajado miles de kilómetros para estar ahí.

Una de las imágenes más difundidas los muestra juntos, de frente, con la marea celeste y blanca de fondo y la cúpula dorada de un edificio recortada contra el cielo del atardecer. Él la abraza por el hombro; ella sonríe con los colores argentinos pintados en la mejilla. Detrás, cientos de personas con la camiseta del seleccionado completan el cuadro.

Carolina Baldini también estuvo presente y se movió por el banderazo con la misma energía. La madre de Giuliano, Gianluca y Giovanni se fotografió junto a otros hinchas argentinos, todos con las camisetas puestas, en plena calle y con el ambiente mundialista de fondo. En sus stories de Instagram, compartió esas instantáneas con la misma emoción que transmitieron sus videos.

Porque fue a través de los videos donde Baldini dejó ver con más claridad lo que significaba ese momento. En uno de los cortos que publicó, se veía a los presentes saltando al unísono, camisetas celestes y blancas en todas direcciones, el ruido de miles de voces mezcladas. Ella escribió sobre esas imágenes: “Qué ambiente. Qué alegría. Qué pasión. Somos argentinos”.

Eva Bargiela vestida con la camiseta de Argentina, sosteniendo una bandera sobre un cochecito de bebé, rodeada de gente celebrando al atardecer
Bargiela posó sonriente junto a su Faustino y la multitud argentina durante el banderazo
Grupo de cuatro personas, incluyendo Eva Bargiela y Carolina Baldini, sonriendo y vistiendo camisetas de fútbol de Argentina en un día soleado al aire libre
Eva y Carolina Baldini, acompañadas de otros aficionados
Primer plano de Eva Bargiela con cabello rubio largo, vistiendo una camiseta de Argentina y dos franjas celestes pintadas en cada mejilla
La modelo posó con la camiseta de la Selección Argentina y pintura facial albiceleste, lista para alentar (Instagram)

La ciudad de Kansas City, sede del debut argentino, ya mostraba desde días antes su perfil mundialista. Una de las fotos del grupo capturó la postal nocturna del centro urbano: un enorme balón de fútbol proyectado sobre uno de los edificios del downtown, con las banderas de distintas selecciones colgadas en los postes de luz de la avenida principal.

El debut de la Scaloneta ante Argelia, programado para las 22 horas del martes en horario argentino, tendrá en las tribunas del estadio de Kansas City a la familia Simeone. Giuliano jugará su primer partido mundialista con los ojos de su hermano Gianluca, de su cuñada Eva Bargiela y de su madre Carolina Baldini puestos desde las gradas.

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Eva BargielaCarolina BaldiniGianluca SimeoneGiuliano SimeoneMundial 2026Kansas City

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