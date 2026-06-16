Ignacio Buse sorprende en Queen’s, remonta ante Giron y continúa en el ATP londinense

En el ATP 500 The HSBC Championships de Queen’s, Ignacio Buse superó al estadounidense Marcos Giron y accedió a la siguiente ronda del torneo londinense. Facebook Tennis TV

Una remontada histórica marcó el debut de Ignacio Buse en el ATP 500 The HSBC Championships de Queen’s, donde el tenista peruano superó al estadounidense Marcos Giron y accedió a la siguiente ronda del torneo londinense. La victoria de Buse, actual número 35 del ranking de la ATP, representa su primer triunfo profesional sobre césped y le permite continuar en una temporada que ya es la mejor de su carrera, según reportó Tenis al Máximo.

El encuentro tuvo lugar en el emblemático club de Queen’s, uno de los escenarios más tradicionales del circuito. Ignacio Buse enfrentó a Marcos Giron, quien llegaba como campeón ATP en Newport 2024 y con mayor experiencia sobre superficie de hierba. El primer set favoreció al estadounidense, que se impuso 6-3 tras 36 minutos, según consignó Tenis al Máximo.

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En el ATP 500 The HSBC Championships de Queen’s, Ignacio Buse superó al estadounidense Marcos Giron y accedió a la siguiente ronda del torneo londinense

Desenlace de un partido intenso

La reacción de Buse no tardó. En el segundo parcial, elevó su nivel y logró igualar el marcador. Con el score 6-5 y el servicio en poder de Giron, el peruano consiguió un quiebre decisivo que le otorgó el set 7-5. Este momento resultó determinante para mantener abierta la posibilidad de avanzar en el certamen.

En el tercer set, el partido se transformó en una batalla punto a punto. Ambos jugadores intercambiaron quiebres y llegaron igualados a seis juegos por lado, forzando un desenlace en tie break. En ese tramo, Giron dispuso de dos match points, pero Buse mostró una fortaleza mental notable para revertir la situación y cerrar el tie break por 10-8, sellando así el pase a octavos de final.

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Ignacio Buse se vio beneficiado de los retiros de Lorenzo Musetti y Luciano Darderi; e ingresó al cuadro principal del ATP 500 de Queen's. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

El contexto de una victoria memorable

De acuerdo con Tenis al Máximo, este triunfo de Ignacio Buse cobra mayor relevancia por tratarse de su primera experiencia en un torneo ATP sobre césped. El peruano, de 21 años, demostró capacidad de adaptación y carácter ante un rival experimentado. “Buse logró una espectacular remontada sobre césped y avanzó de ronda”, resumió el medio especializado.

En octavos de final, el próximo desafío de Buse será frente al estadounidense Brandon Nakashima, número 32 del ranking ATP y de 24 años, quien representa una nueva prueba de exigencia para el tenista nacional. La campaña de Buse en Queen’s refuerza su proyección internacional y lo mantiene como una de las figuras emergentes del tenis sudamericano.

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La victoria sobre Giron no solo le permite sumar puntos en la clasificación, sino que ratifica su momento deportivo y genera expectativa en torno a su desempeño en el circuito de césped. El desarrollo del torneo y la participación de Buse seguirán bajo la atenta mirada de medios especializados como Tenis al Máximo.