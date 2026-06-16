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Juegos en Steam con IA: más del 30% de los títulos usó esta tecnología para su creación

Desde imágenes promocionales hasta asistencia en programación, cada vez más estudios recurren a herramientas de inteligencia artificial para crear videojuegos

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Los desarrolladores han empezado a incluir la IA para la elaboración de videojuegos que están en Steam. (Valve)
Los desarrolladores han empezado a incluir la IA para la elaboración de videojuegos que están en Steam. (Valve)

La inteligencia artificial se está consolidando como una herramienta cada vez más presente en la industria de los videojuegos. Una revisión reciente de los más de 300 títulos lanzados durante una semana en Steam reveló que 120 de ellos reconocen haber utilizado IA en alguna fase de su desarrollo, una cifra equivalente al 36% del total.

Los datos muestran cómo el uso de la inteligencia artificial ya no es una excepción, sino una práctica que comienza a extenderse en diferentes áreas de la producción de videojuegos. Desde la creación de materiales promocionales hasta la revisión de código y la asistencia en tareas de desarrollo, la tecnología se está integrando de maneras muy diversas.

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Más de un tercio de los nuevos juegos de Steam reconocen usar IA

La información, difundida por PC Gamer tras analizar los lanzamientos recientes de la plataforma de Valve, pone de manifiesto el cambio que atraviesa el sector. De los más de 300 juegos examinados, 120 incluyen avisos en sus páginas oficiales sobre la utilización de herramientas de inteligencia artificial.

Malware en Steam
Los juegos que recientemente se presentaron en Steam contenían IA. (Europa Press)

La presencia de estas tecnologías varía según cada proyecto. En algunos casos, los desarrolladores las emplean únicamente para generar imágenes promocionales, mientras que en otros sirven para optimizar procesos de programación o incluso colaborar en determinadas etapas del desarrollo.

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El resultado es que más de uno de cada tres títulos nuevos que llegan a Steam ya admite el uso de inteligencia artificial en algún nivel.

Qué exige Steam sobre el uso de inteligencia artificial

La plataforma de Valve incorporó requisitos específicos para informar a los jugadores sobre la utilización de IA en los videojuegos.

Según las políticas de Steam, los desarrolladores deben indicar el uso de inteligencia artificial cuando esta haya participado en la creación de contenido que finalmente será consumido por los usuarios.

Este sistema ha llevado a algunos estudios a detallar de manera exhaustiva cómo utilizan estas herramientas, mientras que otros aprovechan el espacio para explicar el alcance de su decisión y la intervención humana que existe detrás del producto final.

Steam da a conocer si algún juego de su biblioteca fue desarrollado con IA.
Steam da a conocer si algún juego de su biblioteca fue desarrollado con IA. (Steam)

La medida busca ofrecer mayor transparencia a los jugadores en un momento en el que el uso de la IA genera tanto entusiasmo como preocupación dentro de la industria.

Algunos estudios detallan el papel de la IA en sus proyectos

Uno de los ejemplos citados corresponde a Kamilia, un videojuego narrativo inspirado en la estética RPG Maker. Sus desarrolladores señalan que menos del 1% del contenido fue asistido por inteligencia artificial y que todos los elementos fueron posteriormente reelaborados por diseñadores humanos.

El estudio explica que el objetivo principal sigue siendo preservar la creatividad humana dentro del proceso creativo.

Otro caso es el de Idlemoor, un MMORPG del género idle. Sus creadores afirman que el juego no incluye arte generado por IA, aunque sí recurrieron a estas herramientas para producir las imágenes del logotipo utilizadas en la tienda digital.

Según sus desarrolladores, esta decisión les permite concentrar más tiempo y recursos en la construcción del videojuego.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam le avisa a sus usuarios si un juego fue creado con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de la IA va más allá de Steam

La presencia de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos no se limita a los títulos publicados en la plataforma de Valve.

Un informe de Google Cloud señala que alrededor del 87% de los desarrolladores de videojuegos utilizan IA de alguna forma en su trabajo. Por otro lado, una encuesta realizada durante la Game Developers Conference (GDC) reveló que el 52% de las empresas del sector ya emplea estas tecnologías, mientras que el 36% de los profesionales afirmó utilizarlas directamente.

Estas cifras reflejan un cambio profundo en las herramientas de producción y en la manera en que los estudios abordan el diseño y la creación de contenidos.

Google Cloud dio a conocer que en la actualidad más del 80% de desarrolladores utilizan IA para hacer videojuegos. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
Google Cloud dio a conocer que en la actualidad más del 80% de desarrolladores utilizan IA para hacer videojuegos. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Una tecnología que sigue expandiéndose

El avance de la inteligencia artificial en la industria también se produce en medio de debates sobre el aumento de los costos de hardware, el consumo energético de los centros de datos y las implicancias éticas de estas herramientas.

Pese a ello, compañías de referencia como Epic Games y el creciente mercado chino continúan impulsando su adopción, mientras algunos estudios mantienen posturas más conservadoras o incluso rechazan su utilización.

Por ahora, los datos muestran una tendencia clara: la inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta experimental para convertirse en una pieza habitual dentro del proceso de desarrollo de videojuegos. Y Steam, con el 36% de sus nuevos lanzamientos admitiendo su uso, ofrece una de las evidencias más visibles de esta transformación.

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