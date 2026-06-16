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Soledad Fandiño contó la insólita recomendación de su ex, René Pérez, para encontrar pareja

La actriz reveló que fue el padre de su hijo quien la animó a conocer gente desde que está instalada en Miami

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Soledad Fandiño habló de la recomendación de René Pérez, una app que incluye usuarios como actores, empresarios y cantantes

En una reciente emisión de Mundo Mundial, el ciclo de streaming transmitido desde Miami y conducido por Andy Kusnetzoff, Pampita, Sol Rivas y Nicolás Caj, Soledad Fandiño sorprendió a su audiencia al compartir una anécdota inesperada sobre su vida sentimental. La actriz argentina contó que fue René Pérez, el reconocido cantante de Calle 13 y padre de su hijo, quien le sugirió que se animara a incursionar en una exclusiva aplicación de citas, utilizada por celebridades y figuras influyentes.

Fandiño relató que la conversación con su expareja se dio en un tono de absoluta confianza, dando cuenta de la buena relación que mantienen a pesar del tiempo transcurrido desde su separación. “Mi ex me recomendó una aplicación de citas”, confesó ante la sorpresa de sus compañeros de mesa. Cuando le pidieron precisiones, aclaró sin rodeos: “René. Como que él estaba tipo: ‘Tienes que conocer a alguien, tienes que conocer a alguien’. Y yo como: ‘Bueno, no, pero es re difícil Miami’”.

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La actriz detalló que fue precisamente el cantante quien insistió en que debía explorar nuevas formas para conocer gente, especialmente en una ciudad como Miami, donde la dinámica social es muy distinta a la de otros lugares. La recomendación no surgió como un comentario casual, sino como un consejo activo: “Me dice: ‘No, chica, tienes que bajar la aplicación, aplicación’”. Fue de este modo que la actriz accedió a una red que, según describió, está reservada para personas con un perfil público y cierto grado de notoriedad.

La aplicación de citas en cuestión no es de acceso libre, sino que exige una invitación directa de alguien que ya forme parte de la red. “Te tiene que recomendar alguien”, mencionó Fandiño, quien fue guiada en el proceso de registro por el propio René Pérez. Pampita, una de las conductoras, acotó que se trata de una plataforma VIP, conocida en el ambiente de celebridades por su exclusividad y por reunir a empresarios, actores y cantantes. Fandiño corroboró esa descripción: “Vos pasás y de repente es empresario, es cantante”.

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Soledad Fandiño y René Pérez en una vieja estampa familiar
Soledad Fandiño y René Pérez en una vieja estampa familiar

La experiencia en la plataforma estuvo marcada por la curiosidad y cierta cautela. Al momento de crear su perfil, la actriz optó por utilizar fotografías de su cuenta de Instagram, buscando un equilibrio entre la autenticidad y la discreción. “Le puse fotos de mi Instagram, chicos, como que re trucho”, bromeó, dejando en claro que el armado del perfil fue más funcional que pensado para impresionar. Incluso ironizó sobre la posibilidad de haber usado una imagen junto a Lionel Messi, lo que, según su propio comentario, habría sumado puntos en la aplicación.

El funcionamiento de esta red exclusiva tiene reglas estrictas. Una de las más llamativas es la prohibición absoluta de tomar capturas de pantalla, algo que Fandiño descubrió en carne propia. “Igual no se puede sacar screenshots, porque yo lo primero que hice fue que vi a un conocido y le saqué screenshot para mis amigas”, recordó en el programa. La reacción de la plataforma fue inmediata: “La próxima vez que sacás una screenshot te vamos a sacar de la red”. Esta advertencia pone en evidencia el nivel de privacidad y reserva exigido a quienes forman parte del círculo.

También compartió su percepción sobre la vida social en Miami y las diferencias respecto a otras ciudades. Negó que existan los acercamientos espontáneos en bares o lugares públicos, algo que sorprendió a sus compañeros de streaming. “Eso no existe acá”, sentenció sobre la posibilidad de que alguien se acerque a conversar en un bar. Cuando le preguntaron si no recibe propuestas en estos ámbitos, respondió contundente: “Nada, no. Nada, no, no. No pasa nada”.

La única alternativa viable para conocer personas allí, según su experiencia, son las aplicaciones digitales. “Directamente es por aplicación”, aseguró, al reforzar la idea de que la tecnología reemplazó casi por completo los encuentros casuales y espontáneos en la vida cotidiana de la ciudad. Esta observación abrió un breve debate en el programa sobre las costumbres locales y el impacto de las redes en la construcción de vínculos personales.

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