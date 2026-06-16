John Sudarsky, líder de la Alianza Verde, advirtió que “Petro ya debe tener a gente planeando qué hacer si pierde las elecciones”

El directivo de la Alianza Verde señaló que una vez se conozcan los resultados de la segunda vuelta, el Ejecutivo podría impulsar decisiones que aumenten la confrontación y alteren la normalidad democrática - crédito John Sudarsky / Facebook

Las advertencias de John Sudarsky sobre el presidente Gustavo Petro y la segunda vuelta presidencial abrieron debate en el panorama político colombiano.

El exsenador y directivo de la Alianza Verde anticipó que el mandatario en funciones podría asumir una postura de confrontación si el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, es derrotado por Abelardo de la Espriella en los comicios del 21 de junio.

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“Apenas Gustavo Petro se entere el 21 de junio por la tarde que Iván Cepeda perdió, se dedicará de lleno a hacer el mayor daño posible hasta el 7 de agosto, cuando tenga que entregar el poder”, afirmó Sudarsky en diálogo con Semana.

El exfuncionario consideró que, de confirmarse la derrota de Cepeda, Petro se enfocaría en obstaculizar la transición. Además, advirtió que el presidente buscaría dificultar la entrega del poder y alterar la estabilidad política y económica del país en los días previos al cambio de administración.

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Alertas sobre la actitud de Gustavo Petro tras una eventual derrota

Según Sudarsky, el presidente podría intentar permanecer en el poder hasta el último momento y estaría preparando acciones para ese escenario.

Aseguró en Semana: “Ya debe tener a gente planeando qué hacer si pierde las elecciones”. El dirigente enfatizó que, tras conocerse los resultados del 21 de junio, existe el riesgo de que el mandatario adopte medidas que eleven la tensión política y compliquen la transición para el siguiente gobierno. Sudarsky insistió en que la normalidad democrática podría verse alterada, de acuerdo con lo recogido por Semana.

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Críticas al manejo económico y posibles consecuencias para el próximo gobierno

Sudarsky expresó duros cuestionamientos sobre la gestión fiscal de la actual administración. Sostuvo que el Estado quedará “absolutamente quebrado”, arrastrando un endeudamiento significativo, el enriquecimiento de prestamistas nacionales e internacionales y el pago de los “más altos intereses”.

“Gustavo Petro dejará al Estado absolutamente quebrado. Todo ese endeudamiento, donde ha enriquecido a una cantidad de prestamistas nacionales e internacionales pagando los más altos intereses, es difícil. Gustavo Petro terminará gastando hasta el último peso, a punta de deuda. El 7 de agosto de 2026, si gana Iván Cepeda, tendrá que decirle a la gente que todo lo que prometió no podrá cumplirlo porque no tiene plata. Petro dejará al próximo gobierno incapaz de resolver los problemas del país", afirmó Sudarsky en diálogo con el medio citado.

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El exsenador estimó que Petro finalizará su mandato gastando “hasta el último peso”, a punta de deuda. Señaló que el próximo presidente enfrentará dificultades para cumplir promesas por falta de recursos.

Debate interno en la Alianza Verde y rol futuro de la izquierda

Al referirse al panorama interno, Sudarsky señaló la división existente en la Alianza Verde. Mientras el partido apoya a Iván Cepeda, él se ha negado a respaldarlo y plantea la necesidad de una escisión.

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En Semana, subrayó que está dispuesto a renunciar si no se aprueba esa separación, y describió al partido como un “partido de bolsillo” bajo la influencia de Petro y Cepeda. Agregó que respaldar a Cepeda es “inaudito” para los sectores progresistas.

Sudarsky anticipó que la izquierda perdería protagonismo en el Ejecutivo y que la agenda progresista solo podrá reconstruirse con un relevo de liderazgo en el Senado, lejos de la sombra política de Petro.

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“La verdad es que Iván Cepeda jugará un papel central en el Senado y reconstruirá la agenda de la izquierda progresista después del daño que hizo Gustavo Petro. La agenda futura es central. Y además, si Abelardo de la Espriella tiene la lucidez, contribuir constructivamente a un acuerdo nacional”