Golpe a una red armada en la frontera norte de Ecuador: Ejército desarticula enclave clandestino en Esmeraldas

Operaciones militares en el cantón Eloy Alfaro permitieron la aprehensión de personas vinculadas al Frente Oliver Sinisterra. (Ejército Ecuador)

La destrucción de tres campamentos clandestinos atribuidos al Frente Oliver Sinisterra y la detención de siete presuntos integrantes de esa estructura marcaron el resultado de una operación militar ejecutada en la provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador. La intervención fue realizada por efectivos de las Fuerzas Armadas en una zona selvática del cantón Eloy Alfaro, considerada por las autoridades como un punto estratégico para actividades vinculadas al crimen organizado transnacional.

El operativo se desarrolló en el sector de Juan Montalvo, donde unidades militares ingresaron tras labores de inteligencia que permitieron identificar la existencia de instalaciones utilizadas presuntamente por integrantes de la organización armada. Según información oficial, durante la incursión fueron localizados tres campamentos que servían como centros de alojamiento, almacenamiento y coordinación de actividades ilegales en la zona fronteriza.

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Las Fuerzas Armadas informaron que siete personas fueron aprehendidas durante la operación. Los detenidos quedaron bajo custodia para los procedimientos legales correspondientes y para determinar su posible vinculación con el Frente Oliver Sinisterra, grupo señalado por las autoridades ecuatorianas como una de las organizaciones que mantiene presencia en áreas cercanas a la frontera con Colombia.

Además de las detenciones, los militares decomisaron armamento, municiones, equipos de comunicación y otros implementos utilizados por los ocupantes de los campamentos. Entre el material hallado constan un fusil Bushmaster, un fusil Galil, una carabina Mossberg, tres carabinas artesanales y una pistola Glock. También fueron encontradas aproximadamente 900 municiones de distintos calibres, radios de comunicación, equipos tácticos y prendas similares a las utilizadas por cuerpos militares.

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Las operaciones militares continúan en el sector con rastreos y patrullajes. (Ejército Ecuador)

Las autoridades señalaron que los campamentos fueron destruidos una vez concluido el levantamiento de evidencias. Los procedimientos incluyeron el aseguramiento de la zona y la recopilación de indicios que serán incorporados a las investigaciones en curso sobre la presencia de grupos armados irregulares y redes criminales en la provincia de Esmeraldas.

Durante la intervención también se identificaron elementos relacionados con actividades de minería ilegal. De acuerdo con el reporte militar, en el área operaban estructuras que utilizaban recursos obtenidos de esa actividad para financiar operaciones logísticas y de movilidad. Las Fuerzas Armadas señalaron que la explotación ilícita de minerales se ha convertido en una de las economías ilegales presentes en sectores de difícil acceso de la frontera norte.

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La operación se produjo en una zona donde las autoridades han incrementado los controles durante los últimos meses debido a la presencia de grupos armados y organizaciones vinculadas al narcotráfico. Esmeraldas ha sido escenario de múltiples operativos militares y policiales orientados a neutralizar actividades relacionadas con tráfico de drogas, minería ilegal, tráfico de armas y delitos conexos.

Durante las operaciones militares se decomisaron dos fusiles, tres escopetas, municiones, equipo táctico e insumos para permanencia en el terreno. (Ejército Ecuador)

El Frente Oliver Sinisterra es una organización surgida de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su nombre adquirió notoriedad en Ecuador en 2018, cuando la estructura liderada entonces por Walter Patricio Arizala, conocido como alias Guacho, fue señalada como responsable de una serie de atentados y secuestros en la frontera norte, incluido el asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

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Aunque alias Guacho murió durante una operación militar colombiana en diciembre de 2018, informes de seguridad han advertido que distintas facciones vinculadas a esa organización continuaron operando en territorios cercanos a la frontera entre Ecuador y Colombia, involucrándose en actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, extorsión y explotación ilegal de recursos naturales.

Las acciones ejecutadas en Juan Montalvo se suman a otros operativos desarrollados en la provincia durante este año. En meses recientes, las Fuerzas Armadas han reportado la localización de laboratorios para procesamiento de droga, campamentos clandestinos, arsenales ocultos y maquinaria utilizada para minería ilegal en diferentes sectores de Esmeraldas.

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