Evangelina Salazar cumplió 80 años junto a toda su familia: el tierno mensaje de Palito y la alegría de sus nietos

Ocho personas sonríen en un retrato familiar tomado en una terraza de madera al aire libre, con dos adultos sentados al frente y seis jóvenes de pie detrás, rodeados de vegetación y una valla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ochenta años no se cumplen todos los días. Mucho menos cuando detrás de esa cifra hay una historia que forma parte de la memoria sentimental de la Argentina. Este lunes, Evangelina Salazar celebró sus ocho décadas de vida rodeada por el cariño de una familia que construyó junto a Ramón Palito Ortega a lo largo de casi sesenta años de matrimonio, seis hijos, siete nietos y una trayectoria artística que la convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión y el cine nacional.

La fecha no pasó inadvertida para los Ortega. Desde las redes sociales, hijos, nietos y el propio Palito compartieron imágenes cargadas de ternura que funcionaron como pequeñas postales familiares de una mujer que es el centro afectivo de un clan que se mantiene unido generación tras generación.

PUBLICIDAD

Evangelina Salazar posa elegante en un vestido rojo con volantes, celebrando sus 80 años en una imagen comprtida por Palito Ortega

El primero en homenajearla fue su compañero de vida. El hombre con quien compartió gran parte de su existencia eligió una fotografía especialmente elegante y significativa. En la imagen, Evangelina aparece sentada sobre un mueble de madera, de perfil, mirando a cámara con una leve sonrisa y la serenidad de quien atravesó décadas de escenarios, éxitos, alegrías y desafíos. Lleva un vestido rojo intenso de mangas amplias, mientras su clásico corte carré rubio enmarca un rostro que sigue conservando esa mezcla de dulzura y sofisticación que la distinguió desde sus comienzos.

Bautista Ortega mostró a Evangelina abrazada por Palito, compartiendo un momento de cariño y alegría familiar

La publicación de Palito tuvo el peso simbólico de una historia de amor que parece desafiar el paso del tiempo. No fue una foto cualquiera: era la mirada de un hombre hacia la mujer con la que construyó una familia numerosa y un proyecto de vida que sobrevivió a los cambios de época, a los viajes, a las carreras artísticas y a las transformaciones inevitables que trae el paso de los años.

PUBLICIDAD

También Julieta Ortega quiso sumarse a los festejos y eligió una imagen más íntima. Allí se ve a Evangelina apoyada sobre una columna dentro de una cálida casa familiar, vestida con una bata rosa, sonriendo con complicidad hacia la cámara. La actriz acompañó la fotografía con un mensaje simple pero cargado de significado: “Feliz cumple mamá”. La escena transmitía la tranquilidad de los momentos cotidianos, esos que suelen permanecer lejos de las luces y los flashes pero que terminan siendo los más valiosos.

Evangelina posa sonriente con un batón rosa en su hogar, en una imagen compartida por su hija Julieta

Los nietos tampoco dejaron pasar la ocasión. Bautista Ortega compartió varias postales dedicadas a su abuela. Entre ellas, una imagen reciente junto a Evangelina y otra que remite a 2020, donde aparece acompañado por Dante Ortega, cada uno a un costado de su abuela. La fotografía, además de reflejar el paso del tiempo, deja ver con humor y ternura cómo aquellos chicos que alguna vez cabían bajo sus brazos hoy la superan ampliamente en altura. En otra publicación, Bautista resumió el sentimiento familiar con una frase breve y directa: “Feliz cumpleaños, hermosa”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Dante eligió una fotografía especialmente emotiva. En ella aparece abrazando a la cumpleañera durante una celebración familiar. Sentados juntos a una mesa, el joven la rodea con sus brazos mientras apoya la cabeza sobre su hombro en un gesto que transmite confianza, amor y pertenencia. La dedicatoria acompañó la imagen como una declaración de afecto imposible de confundir: “Feliz cumple, abuela de mi corazón”.

Evangelina Salazar, feliz con sus nietos Bautista y Dante, comparte un momento de alegría y unión en su hogar, capturado el 1 de enero de 2020.

Entre las publicaciones también apareció una divertida postal junto a Palito Ortega, en la que ambos posan durante una reunión familiar. Ella luce una pequeña tiara sobre su cabello y una camisa estampada en tonos verdes; él la abraza desde atrás con una expresión cómplice. Sobre la imagen podía leerse: “Feliz cumpleaños hermosa”. Una escena que resume décadas de vida compartida y que demuestra que, más allá de la fama y la exposición pública, el vínculo entre ambos continúa sostenido por el afecto cotidiano.

PUBLICIDAD

La celebración de los 80 años de Evangelina inevitablemente remite a una historia que forma parte de la cultura popular argentina. Porque para entender la magnitud de ese presente familiar hay que remontarse a una fecha que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva: el 2 de marzo de 1967.

El casamiento de Palito Ortega y Evangelina Salazar

Aquel día, el país entero parecía haberse detenido. En las inmediaciones de la Abadía de San Benito se congregaron cientos de personas que buscaban ver aunque fuera unos segundos a la pareja más popular del momento. Otros millones siguieron la ceremonia desde sus casas. Nicolás “Pipo” Mancera había tomado una decisión revolucionaria para la época: transmitir el casamiento en vivo para Sábados Circulares. Era la primera vez que una boda se veía por televisión en la Argentina.

PUBLICIDAD

Los protagonistas de aquel acontecimiento histórico eran Ramón Ortega y Evangelina Salazar. Él era el ídolo juvenil más importante del país. Ella, una joven actriz que comenzaba a consolidar una carrera prometedora. Juntos se transformaron en una pareja capaz de generar una fascinación comparable a la de las grandes figuras internacionales.

Casi seis décadas después de aquella ceremonia, la historia sigue escribiéndose. Los novios de entonces se convirtieron en padres de Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario. Más tarde llegaron los nietos: Benito, Dante, Paloma, Helena, Bautista, India y Ramsés. Una familia extensa que creció alrededor de un matrimonio que supo mantenerse unido contra todos los pronósticos.

PUBLICIDAD

Evangelina compartió un emotivo momento con su nieto Dante

En una entrevista con Infobae, Palito reflexionó sobre las razones profundas que explican esa permanencia. “De chico, tenía grabada la imagen de lo que fue la separación de mis padres. Yo me crié con mi padre solo y a mi madre la reencontré de grande. Y todo eso fue pesando en mi comportamiento. Siempre pensé que, el día que encontrara a la persona con la que quisiera caminar de la mano, no me iba a separar jamás. Así que cuando llegó, la tomé muy fuerte como para encarar el camino con ella. A mí me fascinaba la idea de tener una familia. Y, gracias a Dios, la pude concretar. Porque hoy no solo tengo a mi mujer y a mis hijos, sino también a mis nietos que son el regalo más grande que he podido tener”.

La historia de amor había comenzado dos años antes del casamiento. Corría 1965 y Palito ya era una verdadera estrella gracias al fenómeno de El Club del Clan. En ese contexto se preparaba para filmar Mi primera novia, la sexta película de su carrera.

PUBLICIDAD

Inicialmente, el director Enrique Carreras pensaba convocar a otra actriz para acompañarlo en pantalla. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Evangelina Salazar. La joven, que apenas tenía 21 años, poseía la frescura, la belleza y el carisma que el personaje necesitaba. Convencido de haber encontrado a la protagonista ideal, Carreras se acercó a Ortega y le anunció con entusiasmo: “Encontré la cara, ya tengo a tu primera novia”.

Lo que el realizador desconocía era que aquella elección cinematográfica terminaría modificando para siempre la vida de ambos. Lo que comenzó como una pareja de ficción se transformó rápidamente en una historia real. Entre rodajes, encuentros y largas conversaciones nació una relación que terminaría convirtiéndose en una de las más duraderas y emblemáticas del espectáculo argentino.

PUBLICIDAD

Hoy, cuando Evangelina Salazar celebra sus 80 años rodeada por hijos, nietos y el hombre que la eligió hace más de medio siglo, aquellas imágenes compartidas en las redes sociales adquieren un valor especial. No son solo saludos de cumpleaños. Son la confirmación de una vida atravesada por el amor, la familia y el paso del tiempo. La historia de una actriz que fue testigo de generaciones enteras y que, ocho décadas después de su nacimiento, sigue ocupando un lugar privilegiado en el corazón de los suyos.