Marta aseguró que cree en el novio de Larissa: "Crié a mis hijos sola, no soy una madre enferma, si mi hijo hubiera tenido un problema, no lo defendería, estaría en un psiquiatra tratándolo. En mi casa tengo una nieta de siete años que lo ama. No se me pueden meter en la cabeza cosas de gente enferma".