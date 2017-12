Siempre de tu mano amor @jonathanfabbro. Pueden hablar, opinar, acusarte, más nadie sabe lo hay detrás de esto, ciertos medios se encargan de "aclarar", según ellos, lo que ocurrió aquí en México. Lo cierto es que a vos no te dejaban salir de México por una causa abierta por no haber declarado el ingreso de unos cheques del club JDC que te habían pagado. En la causa de Argentina pusiste tu vida en las manos de un abogado que hizo honor a su apellido ya que se burló de vos aceptando tu defensa , más, estuvo 8 (ocho ) meses sin que moviera un dedo a favor tuyo, sin presentar ninguna diligencia , dejando a la parte acusadora a su libre albedrío, sin avisarte que tenías que presentarte a declarar en la Argentina, dejando que libren una orden de captura por incomparecencia, nos prohibió hablar a la prensa, luego entendimos el POR QUÉ! Cuando @carmelomartinz fue a BBAA a reunirse con él no pudo venderle humo, no pudo justificar que ni siquiera copia del expediente tenía una vergüenza de profesional, ahora contamos con los mejores abogados #Rodolfobaque de Argentina, quien se va encargar de mostrar tu inocencia haciendo lo que nunca hicieron: DEFENDERTE. @carmelomartinz de Paraguay que vinieron hasta México el día de ayer para acompañar a los abogados mexicanos Marco Aurelio Núñez Cué, Fernando Ruiz Contreras y Orlando Casas, para que tengas todas las garantías procesales, a fin de que puedas ir a Argentina a brindar tu declaración. 8 meses que la gente te acusa dejándote como el peor de todos, 8 meses sin poder defenderte, 8 meses de estar siendo juzgado por personas que no saben la verdad y se creen jueces, 8 meses que muchas se aprovecharon para acusarte de hechos similares, 8 meses que los medios se encargaron de desprestigiarte sin tener conocimiento guiándose de lo que decía la parte acusadora a favor de ellos, confío en Dios y sé que a partir de ahora con los abogados honestos todo se va a aclarar, aquí lo único que existe son 3 víctimas de personas inescrupulosas que no les importó nada de nada. Estamos contigo amor te amamos.