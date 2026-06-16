Guatemala, Francia y Jhpiego firman un convenio para reforzar la detección temprana del cáncer de cérvix

Guatemala, la Embajada de Francia y Jhpiego firmaron un convenio para reforzar la detección temprana del cáncer de cérvix asociado al virus del papiloma humano. (Ministerio de Salud y Asistencia Social)

Guatemala, la Embajada de Francia y Jhpiego firmaron un convenio de cooperación para reforzar la detección temprana del cáncer de cérvix, una enfermedad asociada al virus del papiloma humano que en el país causa cerca de 900 fallecimientos al año y registra más de 1.500 casos nuevos cada año.

El proyecto se ejecutará durante 2026 y principios de 2027, explicó Ana Garcés, directora de Jhpiego en Guatemala. La iniciativa se enfocará en sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico oportuno y en orientar a las mujeres sobre los servicios disponibles para enfrentar esta enfermedad.

El convenio busca fortalecer la red integral de servicios de salud para realizar pruebas de detección del virus del papiloma humano, principal causa del cáncer de cérvix. También contempla mejorar los sistemas de información e impulsar campañas de comunicación con pertinencia cultural para promover la detección temprana del VPH.

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El acto fue encabezado por el ministro Joaquín Barnoya, quien señaló que este esfuerzo forma parte de la implementación de la Ley de Atención Integral del Cáncer. La estrategia también incluye el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Ministerio de Salud para ampliar la cobertura de detección.

Guatemala, la Embajada de Francia y Jhpiego firmaron un convenio para reforzar la detección temprana del cáncer de cérvix asociado al virus del papiloma humano. (Ministerio de Salud y Asistencia Social)

El proyecto priorizará a mujeres indígenas y de áreas rurales

La respuesta central del convenio es ampliar el acceso al tamizaje en los grupos con más barreras para llegar a un diagnóstico a tiempo. Según la información difundida sobre la firma, la iniciativa priorizará a mujeres indígenas y residentes de áreas rurales.

Esa orientación apunta a una brecha de acceso marcada entre zonas urbanas y rurales. Mientras en la ciudad las mujeres pueden acceder con mayor rapidez a pruebas de citología o a test de ADN-VPH, en áreas rurales enfrentan largas distancias y falta de laboratorios cercanos.

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El acuerdo también fortalecerá el Laboratorio Nacional de Salud, con el objetivo de consolidar una nueva etapa de cooperación entre Guatemala y Francia en beneficio de la salud de las mujeres. El embajador de Francia en Guatemala, Frédéric Clavier, reafirmó el compromiso de su país con la lucha contra el cáncer de cérvix.

El cáncer de cérvix es la principal causa de muerte oncológica femenina en Guatemala

En Guatemala, el cáncer de cérvix es el segundo cáncer más común entre mujeres y la principal causa de muerte oncológica femenina. La enfermedad constituye un problema de salud pública porque muchas pacientes llegan a los hospitales en fases avanzadas.

Cuando el diagnóstico ocurre tarde, disminuyen las probabilidades de éxito terapéutico y se requieren tratamientos más agresivos, como quimioterapia y radioterapia. La causa principal está vinculada a la infección persistente por el virus del papiloma humano, que se transmite por contacto sexual.

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La prevención incluye la vacunación contra el VPH, disponible para niñas en edad escolar, y el tamizaje periódico mediante citología o pruebas de VPH. Estas herramientas permiten detectar lesiones precancerosas que pueden curarse con procedimientos menores, como la electrocirugía.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cuenta con el Plan Estratégico para la Prevención y Control de Cáncer Cervicouterino 2023-2030 para mejorar la cobertura de vacunación, detección y tratamiento a nivel nacional. Para recibir atención, las mujeres pueden acudir a la Liga Nacional contra el Cáncer a través del INCAN o al centro o puesto de salud más cercano del MSPAS para realizarse tamizaje gratuito.

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El cáncer de cuello uterino causó 350.000 muertes en 2022, según la OMS

El cáncer de cuello uterino causó la muerte de 350.000 mujeres en 2022 y se ubicó como el cuarto tipo de cáncer más frecuente entre mujeres a escala mundial, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la OMS, ese año se registraron cerca de 660.000 nuevos casos. El organismo también estimó que mueren 4,5 mujeres al día por esta enfermedad.

En 2020, la OMS se propuso eliminar el cáncer de cuello uterino y fijó metas 90-70-90 para 2030: vacunar al 90% de las niñas, realizar pruebas de detección al 70% de las mujeres y tratar al 90% de los casos diagnosticados.

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