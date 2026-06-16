El príncipe George estudiará en Eton como los príncipes Guillermo y Harry: el internado por el que pasaron Boris Johnson, George Orwell o Eddie Redmayne

El príncipe George irá a Eton como el príncipe Guillermo (Grosby)

El príncipe George estudiará en Eton a partir de septiembre, una decisión confirmada este martes por el Palacio de Kensington que sitúa al hijo mayor de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton en la misma escuela privada en la que se formó su padre: uno de los internados más influyentes del Reino Unido.

A sus 12 años, cerca ya de los 13, el príncipe George comenzará sus estudios al inicio del próximo curso en un centro masculino para alumnos de entre 13 y 18 años cuya matrícula ronda las 63.000 libras al año, unos 72.000 euros, a los que se sumará el IVA aplicado por el Gobierno británico a las tarifas de las escuelas privadas, según la BBC.

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La escueta nota difundida este martes por el Palacio de Kensington señala que “puede confirmar que el príncipe George asistirá a Eton a partir de este septiembre”. El anuncio despeja una incógnita abierta desde hace meses sobre dónde continuaría su formación tras su etapa en Lambrook, en Berkshire.

El hijo de Carlos III se está encontrando con diferentes problemas que están derivando en una crisis de popularidad

Dónde estudiará el príncipe George de Inglaterra

George de Inglaterra, segundo en la línea de sucesión al trono británico, cumplirá 13 años el próximo 22 de julio, la edad con la que los alumnos se incorporan a Eton. Hasta ahora estudiaba en la escuela privada Lambrook, también en Berkshire, junto a sus hermanos Charlotte, de 11 años, y Louis, de 8. Entre las opciones que se habían considerado figuraba el Marlborough College, el centro al que asistió Kate Middleton.

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La elección final ha recaído en una vía más tradicional: un internado histórico, próximo al entorno familiar en Windsor y ligado de forma directa a la experiencia académica de su padre, el príncipe Guillermo. En septiembre de 2022, George empezó las clases en Lambrook, un colegio situado cerca de la residencia de Windsor a la que se mudaron en mayo de ese año los entonces duques de Cambridge para estar más cerca de la reina Isabel II.

El príncipe George junto a la princesa Charlotte en Trooping The Colour 2026 (REUTERS/Toby Melville)

El príncipe Guillermo en Eton

En noviembre de 2025 los actuales príncipes de Gales se mudaron a Forest Lodge, a unos seis kilómetros de Adelaide Cottage, una cercanía con el hogar familiar que pudo influir en la decisión de optar por ese internado. Guillermo fue el primer miembro de la realeza británica en asistir a Eton. Cuando tenía 18 años, explicó en una entrevista cómo fue su experiencia: “Realmente he disfrutado de poder moverme por Eton como un estudiante más”.

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Las afueras del Eton College en Windsor (REUTERS/Maja Smiejkowska)

También contó que los fines de semana solía ir al castillo de Windsor a tomar el té con su abuela, la reina Isabel. Su padre, el rey Carlos III, no estudió allí, sino en Gordonstoun, en la costa norte de Escocia, el mismo colegio al que había ido antes el príncipe Felipe y del que el actual monarca no conservó tan buenos recuerdos.

Eton College fue fundado en 1440 por el rey Enrique VI. Su propósito inicial, según la información del propio centro, fue ofrecer a sus súbditos oportunidades de aprendizaje semejantes a las que él había tenido y garantizar alojamiento y educación gratuita a 70 niños pobres, conocidos como King’s Scholars.

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Quién más ha estudiado en Eton

En su origen, el colegio estaba dirigido por un rector y 10 profesores, además de un coro para la capilla. Las enseñanzas se impartían exclusivamente en latín, el griego se incorporó al currículo a comienzos del siglo XVII y la jornada escolar comenzaba a las 5:00 horas con oraciones, seguía con clases desde las 6:00 y terminaba a las 20:00.

La fachada del Eton College (REUTERS/Toby Melville)

Hoy el centro mantiene muchas de sus tradiciones y sus alumnos visten frac y chaleco. En su página web, el colegio afirma que busca “fomentar la creatividad, la individualidad, la innovación y el disfrute a través de una visión amplia de la educación basada en una amplia gama de oportunidades académicas y curriculares”, además de “fomentar el valor del liderazgo y el servicio”.

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Por sus aulas han pasado 20 primeros ministros británicos, entre ellos Boris Johnson y David Cameron, además de Robert Walpole y Arthur Wellesley. También estudiaron allí el príncipe Harry o Charles Spencer, hermano de Diana de Gales. La lista de exalumnos incluye además a figuras internacionales como Leopoldo III de Bélgica, Dipendra de Nepal, Rama VII de Siam, el Aga Khan III o el duque de Wellington.

En el ámbito cultural, pasaron por Eton actores como Hugh Laurie, Damian Lewis, Tom Hiddleston, Eddie Redmayne y Dominic West, además de escritores e intelectuales como George Orwell, Ian Fleming, Aldous Huxley, Percy Bysshe Shelley y John Maynard Keynes.

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La última aparición pública de George fue este fin de semana en Londres, durante las celebraciones de Trooping the Colour por el cumpleaños del rey. En los últimos meses ha ido incorporándose de forma gradual a la vida pública y en las pasadas Navidades acompañó a su padre en una jornada benéfica para preparar una cena para personas sin hogar, un gesto que evocó la primera visita de Guillermo a esa organización en 1993 junto a Diana de Gales.