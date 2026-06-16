Deportes

Los Pumitas confirmaron la lista de 30 jugadores para el Mundial Juvenil en Georgia

El seleccionado argentino juvenil viajará a Georgia para disputar el torneo mundialista con un plantel integrado por representantes de nueve uniones provinciales y varios clubes históricos del país

Guardar
Google icon
Los Pumitas con todo listo para el Mundial Juvenil (@lospumitasarg/@gaspafotos)
Los Pumitas con todo listo para el Mundial Juvenil (@lospumitasarg/@gaspafotos)

El seleccionado argentino juvenil de rugby, Los Pumitas, afrontará el mayor desafío del año con la participación en el Mundial Junior que se desarrollará del 27 de junio al 18 de julio en Tbilisi y Kutaisi, Georgia. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda ya cuenta con una lista confirmada de 30 jugadores, quienes se prepararán en Casa Pumas entre el 15 y el 19 de junio antes de partir hacia la competencia internacional.

La edición 2026 del World Rugby Junior World Championship reunirá a 16 países, distribuidos en cuatro grupos de cuatro equipos. Los ganadores de cada zona accederán a las semifinales, mientras que los segundos disputarán puestos del quinto al octavo lugar. Los terceros y cuartos de cada grupo competirán por las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente. La final tendrá lugar el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tiflis. Esta edición implementará por primera vez una prueba experimental para limitar la altura del tackle, con el objetivo de reforzar la seguridad en el juego juvenil.

PUBLICIDAD

Los Pumitas y Sudáfrica M20 del Rugby Championship
Sudáfrica es el gran candidato al título (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

La Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) lidera la lista aportando 12 integrantes al plantel, mientras que otras uniones como las de Rosario, Córdoba, Tucumán, Cuyo, Entre Ríos, Salta, San Juan y Santa Fe también están representadas. El plantel evidencia el alcance federal del rugby argentino y la diversidad de escuelas formativas que nutren a la selección.

La fase de grupos tendrá lugar el 27 de junio, 2 y 7 de julio. Los convocados buscarán dejar una huella en el certamen y continuar el desarrollo de una generación que ya despierta expectativa en el rugby nacional.

PUBLICIDAD

Días y horarios de los partidos de Argentina

Sábado 27 de junio: Argentina vs. Estados Unidos (06:00 h)

Jueves 2 de julio: Argentina vs. Irlanda (08:30 h)

Martes 7 de julio: Argentina vs. Inglaterra (08:30 h)

Los Pumitas y Sudáfrica M20 del Rugby Championship
Argentina hará el debut mundialista frente a Estados Unidos (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

Los 30 convocados de Los Pumitas para el Mundial Juvenil de Georgia

Jeremy Annand (Belgrano Athletic – URBA), Luciano Avaca (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby), Bautista Benavides (Santa Fe R.C – Unión Santafesina de Rugby), Nicolás Cambiasso (Buenos Aires – URBA), Basilio Cañas (CAE – Unión Entrerriana de Rugby), Fabrizio Cebron (Regatas Bella Vista – URBA), Pedro Coll (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta), Manuel Cuneo Camargo (San Juan R.C – Unión Sanjuanina de Rugby), Tomás Dande (Huirapuca R.C – Unión de Rugby de Tucumán), Benjamín Farías Cerioni (Universitario R.C – Unión de Rugby de Tucumán), Ramón Fernández (Hindú – URBA), Manuel Giannantonio (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby), Felipe Hygonenq (Alumni – URBA), Benjamín Ledesma Arocena (SIC – URBA), Bautista Lescano (CAE – Unión Entrerriana de Rugby), Franco Marizza (Paraná Rowing – Unión Entrerriana de Rugby), Federico Narváez (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario), Benjamín Ordiz (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario), Joaquín Pascual Viale (Alumni – URBA), Simón Pfister (Tucumán R.C – Unión de Rugby de Tucumán), Juan Preumayr (Jockey Club de Rosario – Unión de Rugby de Rosario), Bautista Quiroga Miguens (CUBA – URBA), Valentino Reggiardo (Deportiva Francesa – URBA), Tiziano Rocha (Alumni – URBA), Bautista Salinas Mallea (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo), Pascal Senillosa (Hindú – URBA), Federico Serpa (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo), Jerónimo Sorondo (Belgrano Athletic – URBA), Federico Torre (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby), Laureano Valle (Mendoza R.C – Unión de Rugby de Cuyo).

Temas Relacionados

RugbyUARLos PumitasDeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Les Bleus, con Mbappé y el Balón de Oro Dembélé al frente, abren el Grupo I en el MetLife Stadium frente a los Leones de la Teranga, que sueñan con repetir el zarpazo de Seúl en la Copa del Mundo 2002

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Albiceleste de Lionel Messi abre la defensa de su corona en Kansas City frente a los Zorros del Desierto, que regresan a una Copa del Mundo por primera vez en doce años con Mahrez y Amoura al frente

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La reacción de Balerdi tras el cariñoso gesto de los jugadores de Argentina a horas del debut en el Mundial: “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho”

El futbolista del Olympique de Marsella fue desafectado del plantel tras confirmarse la lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha

La reacción de Balerdi tras el cariñoso gesto de los jugadores de Argentina a horas del debut en el Mundial: “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho”

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

En el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se cierra la primera fecha del Grupo J, en un duelo de selecciones con historias opuestas: los europeos regresan a una Copa del Mundo tras 28 años, mientras que los jordanos disputan su primer partido en la historia del torneo

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

De furor viral en el Mundial a la Copa Sudamericana: el neozelandés Tim Payne firmaría con un histórico club

Los medios europeos aseguran que cerró el acuerdo con Olimpia de Paraguay y podría disputar los octavos de final del torneo continental

De furor viral en el Mundial a la Copa Sudamericana: el neozelandés Tim Payne firmaría con un histórico club

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La reacción de Balerdi tras el cariñoso gesto de los jugadores de Argentina a horas del debut en el Mundial: “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho”

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

De furor viral en el Mundial a la Copa Sudamericana: el neozelandés Tim Payne firmaría con un histórico club

TELESHOW

El emotivo mensaje de Maru Botana por el cumpleaños de su hija menor: “Mi compañera de ruta”

El emotivo mensaje de Maru Botana por el cumpleaños de su hija menor: “Mi compañera de ruta”

Soledad Fandiño contó la insólita recomendación de su ex, René Pérez, para encontrar pareja

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini se sumaron al banderazo argentino en Kansas City: “¡Qué pasión!"

La profunda tristeza del entrenador que acompañó a Gaspi en su transformación física: “Estoy hecho pelota”

Evangelina Salazar cumplió 80 años junto a toda su familia: el tierno mensaje de Palito y la alegría de sus nietos

INFOBAE AMÉRICA

Despidos superan los 27,000 en zonas francas nicaragüenses en poco más de un año

Despidos superan los 27,000 en zonas francas nicaragüenses en poco más de un año

“Quiero un menú italiano en Artemis III”, pidió el piloto europeo de la próxima misión de la NASA

Los seis históricos cabecillas del Barrio 18 que ordenaron más de 14,000 crímenes en El Salvador

Bolivia cae dos puntos en el Índice de Paz Global 2026 pero mantiene una posición intermedia en Sudamérica

Más estudios muestran que la vacuna contra el herpes zóster reduce el riesgo de demencia y brinda un efecto neuroprotector