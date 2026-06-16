Los Pumitas confirmaron la lista de 30 jugadores para el Mundial Juvenil en Georgia

Los Pumitas con todo listo para el Mundial Juvenil (@lospumitasarg/@gaspafotos)

El seleccionado argentino juvenil de rugby, Los Pumitas, afrontará el mayor desafío del año con la participación en el Mundial Junior que se desarrollará del 27 de junio al 18 de julio en Tbilisi y Kutaisi, Georgia. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda ya cuenta con una lista confirmada de 30 jugadores, quienes se prepararán en Casa Pumas entre el 15 y el 19 de junio antes de partir hacia la competencia internacional.

La edición 2026 del World Rugby Junior World Championship reunirá a 16 países, distribuidos en cuatro grupos de cuatro equipos. Los ganadores de cada zona accederán a las semifinales, mientras que los segundos disputarán puestos del quinto al octavo lugar. Los terceros y cuartos de cada grupo competirán por las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente. La final tendrá lugar el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tiflis. Esta edición implementará por primera vez una prueba experimental para limitar la altura del tackle, con el objetivo de reforzar la seguridad en el juego juvenil.

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Sudáfrica es el gran candidato al título (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

La Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) lidera la lista aportando 12 integrantes al plantel, mientras que otras uniones como las de Rosario, Córdoba, Tucumán, Cuyo, Entre Ríos, Salta, San Juan y Santa Fe también están representadas. El plantel evidencia el alcance federal del rugby argentino y la diversidad de escuelas formativas que nutren a la selección.

La fase de grupos tendrá lugar el 27 de junio, 2 y 7 de julio. Los convocados buscarán dejar una huella en el certamen y continuar el desarrollo de una generación que ya despierta expectativa en el rugby nacional.

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Días y horarios de los partidos de Argentina

Sábado 27 de junio: Argentina vs. Estados Unidos (06:00 h)

Jueves 2 de julio: Argentina vs. Irlanda (08:30 h)

Martes 7 de julio: Argentina vs. Inglaterra (08:30 h)

Argentina hará el debut mundialista frente a Estados Unidos (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

Los 30 convocados de Los Pumitas para el Mundial Juvenil de Georgia

Jeremy Annand (Belgrano Athletic – URBA), Luciano Avaca (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby), Bautista Benavides (Santa Fe R.C – Unión Santafesina de Rugby), Nicolás Cambiasso (Buenos Aires – URBA), Basilio Cañas (CAE – Unión Entrerriana de Rugby), Fabrizio Cebron (Regatas Bella Vista – URBA), Pedro Coll (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta), Manuel Cuneo Camargo (San Juan R.C – Unión Sanjuanina de Rugby), Tomás Dande (Huirapuca R.C – Unión de Rugby de Tucumán), Benjamín Farías Cerioni (Universitario R.C – Unión de Rugby de Tucumán), Ramón Fernández (Hindú – URBA), Manuel Giannantonio (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby), Felipe Hygonenq (Alumni – URBA), Benjamín Ledesma Arocena (SIC – URBA), Bautista Lescano (CAE – Unión Entrerriana de Rugby), Franco Marizza (Paraná Rowing – Unión Entrerriana de Rugby), Federico Narváez (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario), Benjamín Ordiz (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario), Joaquín Pascual Viale (Alumni – URBA), Simón Pfister (Tucumán R.C – Unión de Rugby de Tucumán), Juan Preumayr (Jockey Club de Rosario – Unión de Rugby de Rosario), Bautista Quiroga Miguens (CUBA – URBA), Valentino Reggiardo (Deportiva Francesa – URBA), Tiziano Rocha (Alumni – URBA), Bautista Salinas Mallea (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo), Pascal Senillosa (Hindú – URBA), Federico Serpa (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo), Jerónimo Sorondo (Belgrano Athletic – URBA), Federico Torre (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby), Laureano Valle (Mendoza R.C – Unión de Rugby de Cuyo).

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