"Bueno, en esta pista tengo el recuerdo más lindo que es ese 2008 inolvidable que va a estar siempre en mi corazón. Y estos tres años me permitieron acercarme de vuelta a la gente, recuperar mi carrera, divertirme todas las noches. Y hoy me maquillaba y pensaba no sé qué va a pasar, pero venía con mucha melancolía porque tal vez es la despedida, tal vez no, no sabemos, pero disfruté cada noche y cada vez que estuve acá fue tan mágico, y ver bailar, y esta megaproducción y este programa que amo ver y hacer estos años, así que gracias", contestó la top model.