Tipos de asma: cuáles son, en qué se diferencian y cómo se trata cada uno, según un experto

El asma es una enfermedad respiratoria que presenta múltiples formas según los desencadenantes y características individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asma es una enfermedad respiratoria con múltiples formas, cada una definida por diversos desencadenantes y características. Reconocer el tipo específico que padece cada persona facilita un control individualizado y ayuda a reducir las complicaciones. Un diagnóstico adecuado mejora la efectividad del tratamiento, según destaca el Dr. Pat Bass, internista y pediatra certificado, consultado por VeryWellHealth.

Existen diferentes tipos de asma que se clasifican por el origen y manifestación de los síntomas, la presencia de alergias, el entorno donde aparece y la respuesta a los tratamientos. Comprender estas diferencias es crucial para un diagnóstico preciso, la elección de tratamientos efectivos y la prevención de crisis graves en personas afectadas.

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El asma comparte síntomas básicos en casi todas sus formas: sibilancias, presión en el pecho, dificultad respiratoria, tos persistente y crisis agudas. Factores de riesgo como la predisposición genética y la exposición ambiental a irritantes, incluidos el humo y contaminantes, también son comunes. El diagnóstico suele apoyarse en pruebas de función pulmonar y la respuesta a la medicación, mientras que el uso del inhalador de rescate y medicamentos de control diario conforma la base del tratamiento estándar.

El diagnóstico adecuado del asma resulta esencial para lograr un control individualizado y reducir las complicaciones de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La individualización del abordaje resulta fundamental, ya que, aunque existen rasgos compartidos entre los subtipos, diferencias importantes condicionan la evolución y el éxito del tratamiento. Para el Dr. Pat Bass, desconocer estas variantes puede dificultar el manejo de los síntomas y aumentar el riesgo de problemas adicionales, como agravamiento del cuadro o complicaciones pulmonares a largo plazo.

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Los tipos más comunes de asma

El asma alérgica es el subtipo más frecuente. De acuerdo con el Dr. Pat Bass, “las alergias están implicadas en entre el 50% y el 80% de los casos de asma”. Sus síntomas se desencadenan al entrar en contacto con alérgenos como el polen, moho, ácaros del polvo o caspa de animales.

A menudo, se acompaña de manifestaciones alérgicas, como congestión nasal, estornudos, picor y lagrimeo ocular. El diagnóstico adicional incluye pruebas cutáneas o análisis de sangre para medir la inmunoglobulina E (IgE). El tratamiento integral implica evitar desencadenantes, considerar inmunoterapia o antihistamínicos y emplear los medicamentos habituales para el asma.

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El asma no alérgica afecta al 10% y 33% de quienes sufren la enfermedad. Suele presentarse en la edad adulta, con desencadenantes como irritantes en el aire, cambios climáticos, reflujo, estrés o infecciones respiratorias. Este subtipo puede responder peor a los corticosteroides inhalados, por lo que se evalúa el uso de otras familias de medicamentos, como los modificadores de leucotrienos o antagonistas muscarínicos.

El asma no alérgica afecta a entre el 10% y el 33% de los pacientes, presentándose mayormente en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constricción bronquial inducida por el ejercicio es común: hasta el 90% de las personas con asma experimentan síntomas provocados por actividad física. Los síntomas surgen durante o después del esfuerzo y suelen desaparecer en media hora, aunque el uso preventivo de un inhalador se aconseja. Factores como el frío, aire seco, exposición a alérgenos o práctica en ambientes contaminados agravan el riesgo.

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El asma ocupacional se desarrolla tras exposiciones constantes a irritantes o sensibilizantes en el ambiente laboral. En entornos industriales, representa hasta el 15% de los casos de asma, y suele ligarse al contacto con productos químicos, polvo, látex o moho. Los síntomas pueden surgir de forma inmediata o con el paso de los años.

Otros subtipos habituales incluyen el asma estacional, que se relaciona con la presencia de pólenes u otros agentes en ciertas épocas; y el asma hipoalergénica, producida por irritantes no relacionados con alergias.

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Tipos menos frecuentes y características particulares

Existen formas de asma menos comunes, cada una con particularidades específicas. El asma con predominio de tos se manifiesta como una tos seca y persistente, sin otros síntomas clásicos, y es más frecuente en la infancia. Puede evolucionar a formas más típicas con el tiempo.

El asma con predominio de tos se caracteriza por una tos seca persistente, diferente de los síntomas clásicos del asma común (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asma nocturna afecta a más del 50% de los adultos asmáticos, presentando síntomas principalmente durante la noche por cambios ligados al ritmo circadiano y factores ambientales del dormitorio. Esta variante puede interrumpir el sueño, provocar fatiga diurna y aumentar el riesgo de complicaciones graves.

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La broncoconstricción inducida por el ejercicio se confirma mediante pruebas de respiración antes y después de la actividad física. Su manejo incluye la protección respiratoria y el uso de inhaladores preventivos o de rescate.

Otras variantes poco frecuentes son el asma asociada a la obesidad, con mecanismos biológicos distintos; el asma inducida por medicamentos, donde la aspirina es un desencadenante común; y el asma provocada por virus, asociada a infecciones respiratorias como resfriados o gripe.

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El asma resistente a los corticosteroides se caracteriza por síntomas que persisten pese al uso de estos fármacos y requiere estrategias terapéuticas específicas.

Diagnóstico y clasificación del asma

El diagnóstico parte de pruebas de función pulmonar para detectar la restricción y valorar la respuesta a la medicación. En casos de asma alérgica, se solicitan pruebas cutáneas y análisis de sangre, y para variantes específicas se puede analizar el esputo o monitorizar la respiración nocturna.

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Las pruebas de función pulmonar permiten identificar la restricción respiratoria en pacientes con sospecha de asma (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clasificación del asma no depende solo de su tipo, sino también de la frecuencia de los episodios (intermitente o persistente), gravedad (leve, moderada o grave) y edad de inicio (infancia o adultez). Además, se considera el tipo de inflamación de las vías aéreas: eosinofílica, neutrofílica, mixta o paucigranulocítica.

Es común que una persona presente más de un subtipo de asma simultáneamente. Por ello, la interpretación clínica debe ser personalizada entre el paciente y el profesional sanitario. El Dr. Pat Bass advierte que el asma más grave es la persistente y severa que no mejora a pesar de los corticosteroides inhalados a dosis medias o altas junto a otros medicamentos de acción prolongada.

Tratamiento del asma según su tipo

El tratamiento del asma se basa en dos estrategias principales: el tratamiento de control para prevenir síntomas a largo plazo y el inhalador de rescate para episodios agudos. Las indicaciones específicas y las dosis varían de acuerdo con el subtipo y la gravedad identificados.

En el asma alérgica, evitar los desencadenantes y considerar la inmunoterapia son medidas relevantes, además de los tratamientos tradicionales. En el asma no alérgica, puede ser necesario recurrir a medicamentos alternativos si la respuesta a los corticosteroides no es adecuada.

La constricción bronquial por ejercicio puede requerir la administración preventiva de inhaladores antes de la actividad y la adopción de medidas como el calentamiento y la protección facial ante el frío.

El tratamiento del asma se fundamenta en el control a largo plazo y el uso de inhaladores de rescate para episodios agudos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el asma ocupacional, evitar la exposición a los agentes desencadenantes es fundamental y puede suponer adaptar o cambiar de puesto laboral, además de las medidas terapéuticas convencionales.

Los subtipos asociados a medicamentos o virus implican la identificación y control del desencadenante para evitar complicaciones. El asma resistente a los corticosteroides requiere atención especializada y, en ocasiones, la búsqueda de tratamientos alternativos bajo control médico.

La importancia de un diagnóstico preciso en el asma

Una clasificación rigurosa y un seguimiento personalizado del asma permiten prevenir daños pulmonares irreversibles, optimizar el tratamiento y reducir el riesgo de crisis graves. Un diagnóstico inexacto puede llevar a errores de manejo y a mayor exposición a complicaciones prevenibles.

Mantenerse informado sobre los tipos de asma y sus síntomas es esencial para que pacientes y profesionales sanitarios logren un manejo eficaz de la enfermedad y mejoren el bienestar a largo plazo.

Todas las presentaciones de asma implican riesgos potencialmente graves para la salud y requieren supervisión médica estrecha, pues pueden desencadenar episodios críticos incluso en casos inicialmente leves.