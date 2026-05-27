México

Katy Perry en la Fenapo 2026 intentará romper el récord de Don Omar con esta cantidad de asistentes

La cantante dará show gratis para sus fans de San Luis Potosí

Guardar
Google icon
Katy Perry inició su gira The Lifetimes Tour en la Arena Ciudad de México (Foto: katyperry)
Katy Perry inició su gira The Lifetimes Tour en la Arena Ciudad de México (Foto: katyperry)

Katy Perry prepara su regreso a México con un concierto gratuito en la Feria Nacional Potosina 2026, donde busca superar el récord de asistencia impuesto por Don Omar el año pasado.

La presentación está programada para el 25 de agosto en el Teatro del Pueblo, el escenario principal de la feria, y representa la oportunidad para la cantante de establecer una nueva marca en la historia de eventos masivos en San Luis Potosí.

PUBLICIDAD

Don Omar reunió a 358,000 personas en su presentación de 2025, cifra reconocida oficialmente como el mayor registro de asistentes en la Fenapo.

La organización del evento espera que el espectáculo de Katy Perry, quien prometió a sus seguidores mexicanos un show “nuevo, súper divertido, lleno de alegría” a ellos, alcance o supere esa cantidad.

PUBLICIDAD

Katy Perry anuncia concierto gratuito

El video muestra a Katy Perry hablando a cámara en las primeras cuatro tomas, vestida con una sudadera gris con capucha y una gorra. Se observa una pared clara con letras grandes de fondo. La quinta toma es un póster promocional del show de Katy Perry para el 25 de agosto en la Feria Potosí 2026 (FENAPO). El material audiovisual corresponde a una campaña promocional del evento.

La artista estadounidense confirmó su presentación a través de un video en redes sociales, donde se dirige directamente a sus seguidores:

Les dije que volvería y ahora sí regreso. El 25 de agosto, Fenapo, show gratuito para todos mis KatyCats mexicanos. Vamos. Estoy muy emocionada. Van a amar este show. Es nuevo, súper divertido, lleno de alegría, y es realmente solo para ustedes, los fans, porque yo soy fan de ustedes. Saben que los amo. Saben que cumplo mis promesas. Los veo el 25 de agosto en la Fenapo, gratis”.

La entrada a la feria, los juegos mecánicos, el estacionamiento y todos los conciertos del Teatro del Pueblo serán sin costo. Solo el Palenque mantiene boletaje independiente.

El gobernador de San Luis Potosí anunció que la edición 2026 contará con cerca de 20 actos, incluyendo a Mötley Crüe y Yandel, además de Perry. El evento se realizará durante agosto con fechas de inauguración y clausura por confirmar.

Don Omar mantiene el récord de 358,000 asistentes en la Fenapo

23/02/2026 El cantante Don Omar durante una de sus actuaciones POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS CULTURA CEDIDO POR COOK MUSIC FEST
23/02/2026 El cantante Don Omar durante una de sus actuaciones POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS CULTURA CEDIDO POR COOK MUSIC FEST

En agosto de 2025, Don Omar reunió a 358,000 personas en el Teatro del Pueblo, cifra que superó el registro anterior y fue confirmada por el propio artista y autoridades locales.

La presentación se convirtió en la más multitudinaria en la historia de la Fenapo y en la carrera del cantante puertorriqueño. El récord anterior pertenecía a Natanael Cano, quien un año antes logró congregar a poco más de 310,000 asistentes.

El reto para Katy Perry será superar la marca de Don Omar, en un recinto cuya capacidad oficial ha sido tema de debate entre especialistas, pero que, de acuerdo con los organizadores, puede acoger a cientos de miles de personas durante los conciertos gratuitos de la feria.

El show de Perry está planteado como el evento central del verano para los fanáticos de la cantante y para los asistentes a la Feria Nacional Potosina 2026.

Temas Relacionados

Katy PerryFenapoSan Luis PotosíDon Omarmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Zendaya aparece en Morelos para grabar escenas de un importante proyecto visual

La protagonista de “Euphoria” llegó al Centro Cultural Teopanzolco

Zendaya aparece en Morelos para grabar escenas de un importante proyecto visual

SCJN determina cómo definir el salario de las personas trabajadoras

El Máximo Tribunal resuelve que todas las percepciones habituales, periódicas y permanentes deben ser consideradas como un sueldo

SCJN determina cómo definir el salario de las personas trabajadoras

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

Las investigaciones de las autoridades hondureñas señalan que los criminales operarían desde otros países, entre ellos México

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Avance lento en el STC por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Avance lento en el STC por lluvia

Fiscalía de Oaxaca investiga disparos contra maestros de la CNTE en Villa de Mitla

La Vicefiscalía Regional de Valles Centrales desplegó peritos, agentes del Ministerio Público y elementos de la AEI para procesar la escena y recabar indicios balísticos

Fiscalía de Oaxaca investiga disparos contra maestros de la CNTE en Villa de Mitla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Activista de Guerrero denuncia a Evelyn Salgado, 8 alcaldes y a Los Ardillos por crímenes de lesa humanidad en Corte Penal Internacional

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Zendaya aparece en Morelos para grabar escenas de un importante proyecto visual

Zendaya aparece en Morelos para grabar escenas de un importante proyecto visual

La Gusana Ciega en Ciudad Neza: costo del boleto más barato para ver a la banda en el oriente de Edomex con ‘Claroscuro’

Esto cuestan los boletos para LP en el Auditorio Nacional de CDMX: ventanas y desventajas de cada sección

Los tres mejores guiños a México que Shakira ha hecho a lo largo de su carrera

Lalo Mora encabeza el Palomazo Norteño junto a Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández

DEPORTES

Aficionados de Pumas estallan contra Coco Carrasquilla por mensaje del seleccionado panameño

Aficionados de Pumas estallan contra Coco Carrasquilla por mensaje del seleccionado panameño

México vs Australia: así le ha ido al Tri frente a los Socceroos

Avanza caso de Julio Ibáñez: qué pasó en la primera audiencia del reportero de TUDN detenido en Sudáfrica

Raúl Jiménez y el Chino Huerta se suben al barco de la Selección para el Mundial 2026

Benavidez responde a Canelo Álvarez y asegura estar dispuesto a bajar de peso para enfrentarlo: “Bajaré de nuevo”