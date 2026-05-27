Katy Perry en la Fenapo 2026 intentará romper el récord de Don Omar con esta cantidad de asistentes

Katy Perry inició su gira The Lifetimes Tour en la Arena Ciudad de México (Foto: katyperry)

Katy Perry prepara su regreso a México con un concierto gratuito en la Feria Nacional Potosina 2026, donde busca superar el récord de asistencia impuesto por Don Omar el año pasado.

La presentación está programada para el 25 de agosto en el Teatro del Pueblo, el escenario principal de la feria, y representa la oportunidad para la cantante de establecer una nueva marca en la historia de eventos masivos en San Luis Potosí.

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Don Omar reunió a 358,000 personas en su presentación de 2025, cifra reconocida oficialmente como el mayor registro de asistentes en la Fenapo.

La organización del evento espera que el espectáculo de Katy Perry, quien prometió a sus seguidores mexicanos un show “nuevo, súper divertido, lleno de alegría” a ellos, alcance o supere esa cantidad.

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Katy Perry anuncia concierto gratuito

El video muestra a Katy Perry hablando a cámara en las primeras cuatro tomas, vestida con una sudadera gris con capucha y una gorra. Se observa una pared clara con letras grandes de fondo. La quinta toma es un póster promocional del show de Katy Perry para el 25 de agosto en la Feria Potosí 2026 (FENAPO). El material audiovisual corresponde a una campaña promocional del evento.

La artista estadounidense confirmó su presentación a través de un video en redes sociales, donde se dirige directamente a sus seguidores:

“Les dije que volvería y ahora sí regreso. El 25 de agosto, Fenapo, show gratuito para todos mis KatyCats mexicanos. Vamos. Estoy muy emocionada. Van a amar este show. Es nuevo, súper divertido, lleno de alegría, y es realmente solo para ustedes, los fans, porque yo soy fan de ustedes. Saben que los amo. Saben que cumplo mis promesas. Los veo el 25 de agosto en la Fenapo, gratis”.

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La entrada a la feria, los juegos mecánicos, el estacionamiento y todos los conciertos del Teatro del Pueblo serán sin costo. Solo el Palenque mantiene boletaje independiente.

El gobernador de San Luis Potosí anunció que la edición 2026 contará con cerca de 20 actos, incluyendo a Mötley Crüe y Yandel, además de Perry. El evento se realizará durante agosto con fechas de inauguración y clausura por confirmar.

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Don Omar mantiene el récord de 358,000 asistentes en la Fenapo

23/02/2026 El cantante Don Omar durante una de sus actuaciones POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS CULTURA CEDIDO POR COOK MUSIC FEST

En agosto de 2025, Don Omar reunió a 358,000 personas en el Teatro del Pueblo, cifra que superó el registro anterior y fue confirmada por el propio artista y autoridades locales.

La presentación se convirtió en la más multitudinaria en la historia de la Fenapo y en la carrera del cantante puertorriqueño. El récord anterior pertenecía a Natanael Cano, quien un año antes logró congregar a poco más de 310,000 asistentes.

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El reto para Katy Perry será superar la marca de Don Omar, en un recinto cuya capacidad oficial ha sido tema de debate entre especialistas, pero que, de acuerdo con los organizadores, puede acoger a cientos de miles de personas durante los conciertos gratuitos de la feria.

El show de Perry está planteado como el evento central del verano para los fanáticos de la cantante y para los asistentes a la Feria Nacional Potosina 2026.

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