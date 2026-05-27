Colombia

Alejandro Éder le respondió al ministro de Educación por demoras con la Universidad del Oriente: “Los hechos no dan para su grosería”

La confrontación entre los dos funcionarios se intensificó tras la publicación de documentos oficiales y señalamientos en redes sociales que plantean dudas sobre el avance y la entrega del terreno necesario para el nuevo campus universitario

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El funcionario local argumenta que la administración viene trabajando con distintas dependencias y destaca la importancia de aclarar los hechos frente a la ciudadanía y las autoridades educativas nacionales - crédito @alejoeder / X

La construcción de la Universidad del Oriente en Cali dio lugar a un cruce público entre el alcalde Alejandro Éder y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

El mandatario local respondió a las acusaciones del jefe de la cartera educativa, que lo señaló de retrasar la entrega del lote requerido para iniciar la obra. Éder afirmó que su administración sí avanza en el proceso y pidió respeto institucional, marcando así el tono de una controversia que expone la compleja gestión de proyectos educativos en la ciudad.

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La discusión se originó luego de que Rojas publicara un video y varios mensajes en redes sociales en los que calificó de “mentiroso” a Éder y responsabilizó a la alcaldía por la demora en la entrega del terreno.

El ministro compartió, además, actas de reuniones y cronogramas oficiales, asegurando que “la Secretaría de Educación no ha cumplido con la firma del acta de entrega del predio ni con la modificación del convenio interadministrativo para la entrega del terreno a las universidades que conformarán el multicampus”.

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Las acusaciones del Ministerio de Educación

El jefe de la cartera de Educación señaló que las instituciones encargadas del proyecto aún no reciben formalmente el predio donde se construiría la sede universitaria. - crédito @DanielRMed/X

El ministro Daniel Rojas señaló que el Gobierno nacional ya cuenta con los recursos para iniciar la primera fase de la obra, pero que el proceso no ha iniciado porque la Alcaldía de Cali, según él, no ha entregado el lote de manera formal.

Rojas sostuvo que el proyecto lleva meses detenido por falta de cumplimiento de la administración local y divulgó documentos que, según su versión, prueban la falta de avances concretos.

“Estos son los informes de actas de las reuniones sostenidas con la alcaldía para que entreguen el lote en el oriente para la sede universitaria. Seguimos esperando que cumpla lo que en el trino que puso en noviembre anunció como su gran logro. Solo mentiras y saboteo Alejandro Éder”, expresó el funcionario en sus redes sociales.

Entre los documentos exhibidos aparecen registros de encuentros sostenidos entre octubre de 2025 y mayo de 2026, así como el trino publicado por Éder el 24 de noviembre de 2025, donde anunció la asignación de un terreno de 59.000 metros cuadrados para la universidad.

El ministro también defendió las inversiones estatales en materia educativa en la ciudad, como el inicio de programas de educación superior en el colegio Nuevo Latir y la compra de infraestructura para el Multicampus de la Ladera, entre otras acciones recientes.

La respuesta de Éder: “Serénese, ministro”

Alejandro Eder, alcalde de Cali, sostiene que el proceso avanza y exige respeto institucional frente a las críticas del ministro Daniel Rojas - crédito @alejoeder / X
Alejandro Éder, alcalde de Cali, sostiene que el proceso avanza y exige respeto institucional frente a las críticas del ministro Daniel Rojas - crédito @alejoeder / X

La reacción del alcalde Alejandro Éder no tardó en llegar. A través de su cuenta en X, el mandatario caleño respondió a las acusaciones y defendió el trabajo adelantado por su equipo.

“Ministro, serénese. Yo respeto su cargo y exijo que usted respete el mío. Los hechos no dan para sus agresiones y su grosería. Venga, le aclaro los hechos a los caleños y a usted, que, por lo visto, no los tiene claros”, declaró.

Éder explicó que la alcaldía y el ministerio han sostenido mesas técnicas durante cerca de dos años para estructurar la Universidad del Oriente. Indicó que el lote ya fue seleccionado y que actualmente se realizan revisiones ambientales, urbanísticas y de servicios públicos en colaboración con Emcali y otras dependencias municipales.

“Eso no es atribuirse logros ajenos. Eso se llama gobernar”, puntualizó el alcalde, y añadió que el proyecto representa una deuda histórica con los jóvenes del oriente de Cali, una de las zonas con mayores retos sociales y brechas educativas en la ciudad.

En su mensaje, Éder también hizo referencia al tiempo que resta del actual Gobierno nacional. “A usted le quedan tres meses y entiendo su afán, pero aquí nosotros seguimos trabajando por este sueño de los caleños”, insistió.

“La Universidad de Oriente será una realidad porque es una prioridad de mi administración”, aseguró el alcalde.

Contexto del proyecto

Actualmente, la Universidad del Oriente opera provisionalmente en el colegio Nuevo Latir, con una matrícula aproximada de 1.200 estudiantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Actualmente, la Universidad del Oriente opera provisionalmente en el colegio Nuevo Latir, con una matrícula aproximada de 1.200 estudiantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La creación de la Universidad del Oriente figura entre los proyectos más ambiciosos de ampliación de la cobertura universitaria pública en Cali. La iniciativa busca ofrecer acceso a educación superior en una de las zonas más vulnerables de la ciudad y responde a demandas históricas de organizaciones sociales y líderes comunitarios que reclaman oportunidades educativas para reducir las desigualdades persistentes.

Actualmente, la institución opera de manera provisional en el colegio Nuevo Latir, donde cerca de 1.200 estudiantes cursan distintos programas académicos. El terreno destinado al campus permanente, según la administración local, se encuentra en evaluación técnica y ambiental antes de formalizar su entrega.

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