El paro en el IPN crece: Mario Delgado deja plantados a estudiantes mientras se suman Medicina y Ciencias Biológicas

Las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se manifestaron en la estación de metro Normal.

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La concentración se dirige hacia la ESIME Unidad Zacatenco debido a que Mario Delgado, Secretario de Educación, no se presentó a una reunión acordada a las 14:00 horas.

El bloqueo vial protagonizado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Ciudad de México escaló durante la tarde, después de que no se presentara ningún representante federal en el punto de encuentro.

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La protesta bloqueó el cruce de Circuito Interior y calzada México-Tacuba, surgió como reacción a la ausencia de funcionarios convocados para atender sus demandas.

La inconformidad estudiantil se concentró en exigir respuestas por escrito a autoridades federales en las instalaciones de Canal Once, donde los manifestantes mantenían un plantón. Al no recibir respuesta a la hora pactada —las 14:00— y sin la presencia de los secretarios de Hacienda, Gobernación, Educación Pública ni de la presidenta, los jóvenes decidieron intensificar las acciones.

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Las razones de la protesta tienen su origen en la visita del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el sábado anterior a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB). En esa ocasión, los estudiantes rechazaron el diálogo presencial y mantuvieron su exigencia de destitución inmediata del director general, Arturo Reyes Sandoval. Además, reclamaron la asignación de un presupuesto extraordinario para el IPN, señalando que la situación actual afecta el funcionamiento y la calidad educativa.

Información en desarrollo*

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