Luego del choque y de pasar una situación límite, Winograd empezó a reflexionar sobre la muerte: "En el momento, yo lloraba por las personas, cuando me dijeron que estaban bien y llegué a casa me encontré yo en mi cuarto sola. Y dije 'imaginate si era el último día en el que estaba'. No me pasó, nada, yo salí con el cinturón (de seguridad). Pero a lo que voy es que uno nunca sabe si es el último día o no".