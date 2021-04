Mario Baudry le respondió a Matías Morla y reveló novedades de la causa: “Si yo fuera él, estaría preocupado”

Mario Baudry le contestó a Matías Morla (Fantino a la tarde, América)

Las dos entrevistas que Matías Morla le dio a Jorge Rial para su nuevo programa TV Nostra sacudieron el avispero del universo maradoniano. El último apoderado de Diego Maradona habló por primera vez en profundidad desde la muerte del astro y se refirió a cada uno de los familiares y allegados al Diez. Dentro de su extensa argumentación, en la que disparó para todos los frentes, tuvo algunos recaudos con Verónica Ojeda, ex pareja de Diego y madre de su hijo menor, Dieguito Fernando. En cambio, fue muy duro con Mario Baudry, pareja de Ojeda y representante legal del menor, a quien acusó de influenciarla negativamente.

En su charla con Rial, Morla señaló que no comprendía lo que estaba haciendo Ojeda. “No entiendo cómo permite que la pareja diga las barbaridades que dice de mí”, dijo en referencia a Baudry. Y volvió a remarcar que él ya entregó todos los bienes que tenía en su poder a la Justicia. Además, señaló que Ojeda “odia” a Dalma y Gianinna Maradona, las hijas del astro con Claudia Villafañe. Y que la marcha por el #10M, que las tuvo presentes por separado, fue “una alianza transitoria y efímera, a solo efecto de damnificarme a mí cuando vieron que lo mío era largo…”, señaló.

Además, confirmó que el astro le había regalado una camioneta para la mamá de Dieguito Fernando, pero dijo: “¿Qué tiene de malo? Era para el hijo, fue deseo de Diego, yo no voy a criticar nunca a Ojeda porque Maradona le compró la camioneta. Es lo que quería Maradona”. Sin embargo, cuando Rial le indicó que ella estaba enojada porque le había cortado la obra social a su hijo, aseguró: “Me lo hubiera pedido por teléfono, se la daba, pero Verónica para mí está influenciada por Baudry”. Y fue más allá al asegurar que el patrocinante de Dieguito Fernando buscaba “notoriedad, televisión”.

Matías Morla en TV Nostra, hablando de Verónica Ojeda y Mario Baudry

Ayer, Ojeda habló en Polémica en el bar y defendió a su actual pareja de las acusaciones de Morla: “Mario lo único que pide es justicia. Además, si quiere ser mediático, cuál es el problema? Si él también en su momento no era nadie y después se hizo conocido por Maradona”. Y señaló: “Morla me dijo que estaba enojado por el velatorio porque yo no me porté bien, no sé por qué. Yo lo llamé, le mandé un mensaje y no me contestó. Yo estoy abierta a hablar. Con Mario tampoco va a tener problema, él sabe la clase de persona que es Mario”.

Faltaba la voz de Baudry y el abogado habló este jueves en Fantino a la tarde sobre las repercusiones de la entrevista a Morla. Vero estaba muy angustiada cuando escuchó la nota. Ya venía con un proceso de angustia, porque cuando uno tira un poco de la causa penal, todos los días encuentra mugre”, señaló. “Por eso, yo me preocupo por cerrar un ciclo para que todos puedan tener una vida nueva”, agregó el representante de Dieguito Fernando.

El abogado explicó cómo fue mutando la relación con su colega. Primero, reveló que “Morla le mandó un audio a Verónica diciendo que yo era un crack y que quería conocerme”. Luego, con un dejo de ironía, juzgó las acusaciones de Morla hacia su persona como “lógicas”. “Yo sentí que quería dividir esa pareja”, apuntó Marcela Tauro, y el abogado consintió. “Es lo mismo que hacía con Diego, cuando le dice ‘fijate, están diciendo que te tengo secuestrado, que estás todo el día borracho, por qué no me hacés un videíto’... es el mismo accionar”, afirmó.

Verónica Ojeda: "Llamé a Morla en el velorio de Diego"

Sin embargo, Baudry afirmó no tener nada personal contra Morla. “Yo no estoy buscando un culpable, estoy buscando que se sepa la verdad de lo que pasó con Diego y estamos a horas de saberlo. El lunes se presenta el informe de la junta médica, después los peritos de parte tienen cinco días para firmar o hacer un informe paralelo”, explicó. Y ante una consulta del conductor Alejandro Fantino, Baudry no dudó: “Si yo fuera Morla estaría preocupado”. “¿Puede haber detenciones?”, preguntó Facundo Pastor. “Como particular damnificado voy a pedir una calificación que amerite detenciones”, respondió Baudry, sin especificar sobre quién recaerían esas citaciones.

“¿Morla puede llegar a ir preso?”, preguntó Tauro. “Si no aclara la situación de los bienes y los gastos de Diego de va a estar muy complicado porque se va a juntar la causa penal, porque estaríamos en un homicidio con dolo eventual. Vamos a pedir el cambio de carátula, los audios que trascendieron demuestran cómo estaban organizados”, afirmó el abogado.

“¿Cabe la figura de asociación ilícita?“, indagó Fantino. “En mi criterio, como particular damnificado, sí. Tiene hasta diez años de prisión y no es excarcelable”, señaló Baudry. Y ante una pregunta de Pastor, explicó la figura penal: “Una asociación ilícita es cuando tres o más personas se ponen de acuerdo para cometer un delito. En este caso, quedarse con los bienes de Diego”.

SEGUIR LEYENDO: