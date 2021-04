El enfrentamiento entre Verónica Ojeda y Chiche Gelblung: “No acuses sin saber”

La pelea entre Verónica Ojeda y Chiche Gelblung

Verónica Ojeda fue invitada al programa Polémica en el bar para responder a las explosivas declaraciones que realizó el abogado Matías Morla en una entrevista con el periodista Jorge Rial. La ex de Diego Maradona fue al estudio de televisión acompañada por su hijo de 8 años, Dieguito Fernando.

Mirando a cámara, Verónica le habló directamente al abogado: “Dieguito Fernando necesita un montón de cosas. Las hermanas de Diego ya tienen la familia constituida y tienen también hijos grandes. Dieguito tiene ocho años”. El periodista Chiche Gelblung intentó interrumpirla y le dijo: “Verónica pará un segundo... ¿Te puedo hacer una pregunta o vas a hablar sola?”. Pero ella siguió hablando como si nada: “Yo lo único que te pido por favor Matías es que si querés hablar conmigo yo no tengo ningún problema”.

Mariano Iúdica le pidió a su colega que dejara hablar a la invitada, pero Chiche siguió insistiendo: “Tengo preguntas que tienen que ver con eso... Ella no deja hablar a nadie”. El conductor intentó calmarlo: “Si tenemos 45 minutos de programa, tranquilo”. Luego, Gelblung aseguró: “Ahí Diego está muerto. Yo lo quiero saber es lo siguiente, una de las imágenes más conmovedoras del final de Diego estaba Verónica Ojeda, la cocinera hablando... ¿Vos viste todo el quilombo que había y no lo denunciaste? Vos fuiste una de las últimas personas que lo vio antes de morir”.

Verónica Ojeda en Polémica en el bar (Gustavo Gavotti)

En ese momento, Ojeda alzó la voz, visiblemente molesta: “¿Vos qué sabés con quién hablé? no acuses sin saber. ¿Sabés por qué? Vos siempre acusás. No sabés si el lunes saliendo de la casa con quién hablé por teléfono. Yo hablé con mucha gente. Yo fui y le dije a las autoridades lo que realmente vi y con quién hablé... Hablé con el juez y el fiscal”. El periodista le respondió: “Pero yo estoy hablando antes de muerto”.

Furiosa, Verónica aseguró: “¡Hombre, hombre, Dios!”. Unos segundos más tarde, Luis Ventura pudo meterse en el acalorado debate y le preguntó a la invitada si había visto marihuana en la casa del astro del fútbol. “Los hijos sabían que había marihuana, no sé por qué no lo dijeron. Yo fui al juzgado y declaré sin que nadie sepa. Yo le dije cuando estaba en Brandsen: ´Charly, ¿qué es esto?´”, aseguró la mamá de Dieguito Fernando.

Durante la entrevista en el ciclo de América, también hizo referencia a los últimos días de vida del padre de su hijo. “Lo vi mal, salí llorando de ahí. Ese día la habitación estaba a oscuras, entró Dieguito corriendo, lo abrazó y le dijo ´hola papá. Yo le pregunté si necesitaba algo, hablar, pero me dijo que me quede tranquila, que estaba bien. ‘Tenés que bañarte, afeitarte, estar bien para Dieguito´, le dije. Él me prometió que iba a estar mejor, que se iba a bañar. Cuando salgo de ahí, habló con las personas que trabajaban con Matías y les dije que no podía ser, que Diego estaba muy mal, que la psicóloga tenía que estar más seguido. Incluso el psicólogo Díaz entró y salió, estuvo cinco minutos, total ya había cumplido y le pagaban”.

La mamá de Dieguito Fernando en Polémica en el bar (Gustavo Gavotti)





