Verónica Ojeda compartió un emotivo video de Diego Maradona junto a su hijo Dieguito Fernando

El recuerdo de Verónica Ojeda a cuatro meses de la muerte de Diego Maradona (Video: Instagram @veruojeda25)

Este jueves se cumplen cuatro meses de la partida de Diego Armando Maradona y los recuerdos del astro florecieron en cantidad en las redes sociales. Uno de los más especiales fue el video publicado por Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, el hijo más chico del inolvidable 10.

Con la emotiva canción escrita por el cantante español Antonio Orozco, titulada “Mi héroe”, se los ve a padre e hijo, muy sonrientes y avivando el fuego ante un asador, muñidos de pedazos de cartón. “Momentos únicos. Dieguito con su PAPÁ”, escribió Verónica sobre el video. Y en el epígrafe de la publicación amplió: “Momentos únicos! Hoy hace 4 meses que estás en el cielo cuidando a DIEGUITO FERNANDO”.

“Jamás, lo vi, mirar al miedo con tanto coraje / Jamás, ganar una partida tan salvaje / Y yo, aún llevo tus consuelos de equipaje (...) Corazón por siempre, serás / Mi héroe / Mi héroe, por siempre serás mi héroe ”, dice la letra de la canción de Orozco que eligió Ojeda para enfatizar el sentimiento de su hijo para con su padre. El video también fue replicado en las Instagram Stories de Verónica, el cual fue bien recibido por sus seguidores y los fanáticos de Maradona, que se encargaron de compartirlo y viralizarlo.

Diego Maradona y su hijo Dieguito Fernando, avivando un fuego ante un abundante asador (Foto: Instagram @veruojeda25)

Hace 15 días, Dieguito Fernando fue parte de la marcha “Justicia por Diego”, un enfático pedido por esclarecer las razones que llevaron a la muerte a Maradona . Estuvo lógicamente acompañado por su mamá Verónica Ojeda y por Mario Baudry, pareja de Ojeda y representante legal de ambos.

“Dieguito pidió venir. Nosotros no queríamos, Verónica no quería y la psicóloga vino a hablar con Verónica para decirle que Dieguito quería venir y que no era bueno prohibírselo, porque después se iba a quedar viéndolo por televisión y se lo iba a reclamar. Entonces, Verónica decidió venir. Llamamos a los que nos habían invitado, que es toda esta gente que nos dijo que iban a cuidar a Dieguito”, le dijo Mario Baudry a Teleshow. “Los que lo están cuidando son los maradonianos, que organizaron esto. Esto es todo por cariño, nada más que cariño por Diego, ni por Verónica, ni por Dieguito ni por nadie”, agregó el letrado.

Semanas más tarde, Ojeda compartió en sus redes el cambio de look de Dieguito, luego de llevarlo a una peluquería de la ciudad de Ezeiza para cortarse el pelo.

Con el correspondiente barbijo y vestido con la camiseta y el pantalón del Club Tristán Suárez, equipo de fútbol en el que recientemente comenzó a jugar, el pequeño de 8 años se dejó tocar el pelo por las tijeras y máquinas del peluquero, quien también compartió tanto el proceso, como el resultado final y también el agradecimiento de Ojeda en sus Instagram Stories.

El salón se llama Bracco Peluquería & Barbería y está ubicado en el Holiday Inn del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “Hoy tuve el placer de que Verónica Ojeda me elija para mimar el cabello de Dieguito Fernando Maradona, el hijo del mismísimo D10S. Totalmente agradecido, Vero. Gracias por su visita, los esperamos siempre”, expresó el barbero unos minutos más tarde en su feed, junto a una colección de fotos que documentaron el momento.

“Gracias!!! Me encantó”, le escribió Ojeda al peluquero como respuesta a las publicaciones, junto con el emoji de la cara rodeada de corazones. A lo que Bracco reiteró su agradecimiento “por confiar en mi trabajo”.

