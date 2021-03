Susana Giménez recorrió el jardín de su mansión en Uruguay y mostró el conflicto entre sus perras y los otros animales

La diva pasa sus días en Uruguay y se prepara para volver a hacer ficción

“¡Llegó el otoño! Y hay que preparar el jardín para los primeros fríos”, escribió Susana Giménez en su cuenta oficial de Instagram que es seguida por 2,5 millones de personas. La diva publicó un llamativo video en el que aparece caminando con su hija Mercedes por la estancia La Mary, ubicada en Punta del Este. De fondo se escucha el tema “La primavera”, del compositor veneciano Antonio Vivaldi.

Desde hace meses, la conductora permanece en su mansión de Uruguay, donde aprovecha para tener contacto con la naturaleza y sus animales. En la red social, compartió algunas historias para mostrar cómo pasa sus días. “Resumen de mi día en La Mary. Primero le doy de comer a los patos y a los gansos. Mientras Rita (su perra) y Mercedes me esperan. No la dejo entrar porque los asusta”, señaló Susana en otro de los videos en el que se ve a los patos comiendo mientras Rita espera ansiosa detrás de una tranquera.

“Se agranda la familia. La pata puso 17 huevos”, anunció Giménez en otra de las historias. Por último, mostró que con su hija Mecha también se encargan de alimentar a los peces que viven en el lago. “Después alimentamos a los peces y tratamos de que Thelma y Rita (sus perras) no les coman todo porque les encanta la comida de los peces”, explicó a sus cientos de seguidores de la red social.

Susana Giménez mostró cómo pasa sus días en La Mary (Instagram)

Entre sus proyectos laborales, la diva tiene previsto participar de una serie de Amazon que se llama Porno y Helado. Esta producción es creada y dirigida por Martín Piroyansky. También estarán en el elenco Eliseo Barrionuevo, Javier Niklison, Santiago Korovsky y Favio Posca.

En Instagram, grabó un video desde el living de su casa para expresar su alegría por volver a interpretar un personaje en la ficción. “Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie que se llama Porno y Helado...”, dijo y volvió sobre sus palabras. El nombre de la serie la obligó a hacer una aclaración: “No es nada... bueno, porno no es, eh”, dijo entre risas.

Porno y Helado contará la historia de Pablo (Piroyansky), un hombre inmaduro de 30 años que junto a su mejor amigo, un perdedor llamado Ramón (Saralegui), y Ceci (Morandi) una joven estafadora, crean una banda de rock falsa que se apodera por completo de la escena local de la música. El amor que comparten Pablo y Ramón por ver pornografía y comer helado inspira su primer éxito pop y muy pronto la mentira se sale de control.

“Es muy graciosa, muy divertida”, aseguró y detalló que la semana entrante comienzan las filmaciones. También definió como un “genio” a Martín Piroyansky, y habló de la participación especial que tendrá: “Yo hago uno de los capítulos. Uno y un poquito -aclaró-. Hago un cameo. Una cosa chiquita. No soy protagonista, pero me divierte porque como hace un año y medio que no hago nada artístico, tenía ganas de hacerlo”. Luego, jugó con la posibilidad de revelar cómo será su personaje, pero se detuvo. “No, no les puedo contar nada más porque si no, nos deschavamos. Hasta pronto”, dijo a su público.

