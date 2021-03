“Dieguito Fernando pidió venir”: el hijo menor de Maradona participó de la marcha del #10M

Dieguito Fernando estuvo presente en la marcha para pedir justicia por la muerte de Diego Maradona (Nicolás Stulberg)

Este miércoles a las 6 de la tarde se convocó en el Obelisco a la marcha “Justicia por Diego”: un enfático pedido por el esclarecimiento en las causas de la muerte de Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre.

Semanas antes, tanto Dalma y Gianinna -las hijas mayores del Diez- como Claudia Villafañe -ex mujer-, habían confirmado su presencia. Pero al llegar a la plaza del Obelisco, con una bandera que exclamaba “ condena social y judicial para los culpables ”, la gente se apiñó, el clima se desbordó y las mujeres decidieron retirarse.

Mientras Claudia, Dalma y Gianinna se refugiaban en el Hotel Presidente, a pocas cuadras de allí, a la plaza llegaba Dieguito Fernando, acompañado por su mamá Verónica Ojeda y por Mario Baudry , pareja de Ojeda y representante legal de ambos.

“Está Dieguito, sí. Nosotros no queríamos traerlo, pero después él le pidió venir a la psicóloga”, le contó Baudry a los periodistas presentes. “Él pidió venir y la psicóloga lo autorizó. Y Dieguito está contento, porque cantan canciones por su papá y el empieza a saber quién fue su papá ”, agregó.

Dieguito Fernando en la marcha por Diego Maradona

Baudry fue consultado por la retirada de las hijas mayores de Maradona y dijo no estar al tanto de lo ocurrido. “No sabíamos, nosotros veníamos caminando, acompañados por los muchachos que se nos fueron sumando. En nuestro caso, vinimos a agradecer, nada más que agradecer a toda la gente que apoyó a Diego y está detrás de esta causa, tratando de dar una mano y pidiendo justicia”, contó el letrado.

Respecto a los avances de la causa, agregó: “Uno viene diciendo desde el primer día que a Diego lo mataron. Estamos trabajando en eso”.

A comienzos de esta semana, Dieguito Fernando apareció por primera vez hablando en televisión luego de la muerte de su papá. Fue este lunes y desde su casa en Ezeiza: el pequeño estaba acompañando a su mamá en el living, mientras ella daba un móvil en vivo para Los ángeles de la mañana.

“¡Está enorme!”, dijo Ángel de Brito apenas vio al nene que en febrero cumplió ocho años, y le preguntó: “¿Tenés ganas de ir al colegio o más o menos?” y él, muy decidido, dijo que sí, porque quería ver a sus compañeros. Es que entre la semana pasada y esta los chicos de las escuelas bonaerenses volvieron paulatinamente a las aulas para poder tomar clases de manera presencial, cosa que no se hacía desde hace un año.

El conductor, que ya tenía poco tiempo para seguir hablando con el nene, le preguntó para cerrar quién era su mejor amigo y cómo se llamaba, y Dieguito dijo que Facundo. “Le mandamos un beso grande a Facundo y uno grande Dieguito para vos”, cerró De Brito, y el nene le mandó otro beso.

Dieguito Fernando Maradona apareció en la televisión por primera vez luego de la muerte de su papá, Diego Maradona (Video: "Los Ángeles de la Mañana", El Trece)

Hace un par de semanas comenzó a jugar el fútbol en el club Tristán Suárez, donde alzó con sus amigos una copa y su mamá lo fotografió y lo grabó entrenando.

“Para él, Diego no era el astro de fútbol, sino que era simplemente su papá. Cuando vamos al campo, a la noche me saca y se pone a ver las estrellas para ver al papá. Mira al cielo y lo busca entre las estrellas, y cuando está nublado dice: ‘Está nublado, papá no me puede cuidar’”, dijo Mario Baudry, apoderado del nene y pareja de Verónica Ojeda desde hace un tiempo.

