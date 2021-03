Dieguito Fernando Maradona cambió de look: “Me encantó”

Un cambio de look para Dieguito Fernando (Video: Instagram @braccohairstudio y @veruojeda25)

Este miércoles por la noche, Verónica Ojeda compartió en su Instagram una particular salida que tuvo con su hijo, Dieguito Fernando Maradona. Y es que el heredero más chico del eterno Diego acudió a una peluquería de la ciudad de Ezeiza para cortarse el pelo y renovar su look.

Con el correspondiente barbijo y vestido con la camiseta y el pantalón del Club Tristán Suárez, equipo de fútbol en el que recientemente comenzó a jugar, el pequeño de 8 años se dejó tocar el pelo por las tijeras y máquinas del peluquero, quien también compartió tanto el proceso, como el resultado final y también el agradecimiento de Ojeda en sus Instagram Stories.

“Gracias por confiar en mi trabajo, Verónica”, escribió el peluquero. Después publicó un video en el que le enseña a Dieguito cómo su máquina cortadora “no te hace nada. Si vos la tocás no te hace nada, ¿querés tocarla? Nada, no te hace nada”, le dijo al nene como para que confié y se entregue a la experiencia. Y Dieguito se animó a comprobarlo tocando las cuchillas. “Si te duele, avisame”, le dijo el peluquero. El niño veía cómo su pelo comenzaba a caer y se limpió las rodillas.

Dieguito Fernando con su madre Verónica Ojeda y su nuevo look (Foto: Instagram @braccohairstudio)

El salón se llama Bracco Peluquería & Barbería y está ubicado en el Holiday Inn del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “Hoy tuve el placer de que Verónica Ojeda me elija para mimar el cabello de Dieguito Fernando Maradona, el hijo del mismísimo D10S. Totalmente agradecido, Vero. Gracias por su visita, los esperamos siempre”, expresó el barbero unos minutos más tarde en su feed, junto a una colección de fotos que documentaron el momento.

“Gracias!!! Me encantó”, le escribió Ojeda al peluquero como respuesta a las publicaciones, junto con el emoji de la cara rodeada de corazones. A lo que Bracco reiteró su agradecimiento “por confiar en mi trabajo”.

Dieguito Fernando estuvo presente en la marcha “Justicia Por Diego” que se realizó en el Obelisco

En su Instagram, Ojeda viene registrando los pasos que está dando su hijo, de ocho años de edad. Hace dos días publicó un video en el que se lo ve a Dieguito Fernando tomando carrera para patear un penal, durante un partido en su club. El menor tomó carrera y dio un puntinazo con el pie derecho que el arquerito rival no pudo atajar: el gol fue celebrado por todos los presentes y su madre lo compartió a sus seguidores con la leyenda: “Te amo, pipí!”.

En las últimas semanas, Dieguito Fernando fue noticia por su aparición en la marcha “Justicia Por Diego” que se realizó en el Obelisco para pedir el esclarecimiento en la muerte de Diego Armando Maradona. “Dieguito pidió venir. Nosotros no queríamos, Verónica no quería y la psicóloga vino a hablar con Verónica para decirle que Dieguito quería venir y que no era bueno prohibírselo, porque después se iba a quedar viéndolo por televisión y se lo iba a reclamar. Entonces, Verónica decidió venir. Llamamos a los que nos habían invitado, que es toda esta gente que nos dijo que iban a cuidar a Dieguito”, le dijo el abogado Mario Baudry, apoderado de Dieguito y pareja de Ojeda, a Teleshow.

Al otro día de la marcha, Instagram decidió cerrar la cuenta de Dieguito Fernando. Baudry le contó a Teleshow que es la tercera vez que le cierran la cuenta al nene luego de subir una foto con su padre. Ya hicieron el reclamo correspondiente en la red social y aguardaban respuesta: “Dieguitofernandomaradona13″ era el nombre original de la cuenta del hijo menor del Diez, y luego se llamó “Dieguitofernandoydiegomaradona”, dijo el letrado.

