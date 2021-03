De paso por Madrid, Candelaria Tinelli criticó las corridas de toros y se cruzó en redes con un seguidor español

De vacaciones en España con su novio Coti Sorokin, Cande Tinelli pasó por la Plaza de Toros de Madrid y no pudo evitar expresar su tristeza a través de las redes sociales al ver el lugar donde se realizan las clásicas corridas de toros. Tras los comentarios de algunos seguidores, ella no dudó en respoder duramente.

Emojis de caritas tristes puso en Instagram la cantante junto con una foto del lugar a lo que un usuario respondió que era algo entetenido, lo desató su enojo inmediato: “Entretenido sería hacerte a vos lo mismo que al toro”. Otro seguidor le mandó un “Olé” y ella le respondió: “Oleme el culo, inútil”.

Más tarde, un tercer seguidor la invitó a irse: “Te puedes ir por donde viniste si no te gusta. Son nuestras tradiciones. A tragar. Que en Argentina hacen cosas peores y nadie dice nada”.

“Me vale verga la tradición. No estoy a favor del maltrato animal. Voy a donde quiera, y publico lo que quiera. Si te molesta, no me sigas. Seguí comiendo rabo de toro y creyéndote superior a los animales, pedazo de ganso”, respondió ya mucho más enojada la hija del conductor de ShowMatch.

Cande está acompañando a su pareja a una gira por España y hace unos días sorprendió en sus redes sociales al publicar una foto totalmente desnuda, en la que, para que la red social no la censure, tapa sus pechos con una línea negra.

(@candelariatinelli)

Hace unas semanas, invitado al programa Los Mammones, el músico confesó que ya escribió muchas canciones para su novia y ella sorprendió con un video en el que develó una anécdota:“No iba a hacer esto, pero lo voy a hacer por mi amigo Jey. La primera vez que fue a lo de Coti, que llevé una docena de medialunas. El freeza todo. Y, hoy en día, sigue teniendo dos medialunas ahí. Me debe odiar pero es como que vos te relajás y te congela, ¿entendés? Muy loco. Hace cuatro meses o cinco que lo conozco y sigue teniendo las medialunas. Las está encanutando para un desayuno”.

Cande y Coti confirmaron su romance en noviembre de 2020, cuando la hija de Tinelli compartió una foto junto al músico en su cuenta de Instagram. El cantante venía de terminar su matrimonio de 25 años con Valeria Larrarte, madre de los mellizos Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004. Y el blanqueo de su flamante noviazgo no le habría caído nada bien a su ex. Sin embargo, contra todos los pronósticos, en poco tiempo la pareja se fue afianzando y el autor de Nada fue un error logró ensamblar a sus hijos con Lelé.

La gira por España no es el primer viaje que realizan juntos. En enero la pareja se había ido de vacaciones a México con los hijos más grandes del músico y compartieron varios momentos en sus redes. “Chau Buenos Aires”, escribió Lelé en una primera historia de Instagram en la que se la ve en el aeropuerto. Y, al mismo tiempo, Coti utilizó la misma red social para publicar otras dos imágenes: una en la que se veía a los mellizos Leyre y Dylan, de 16 años, y otra en la que se asomaban las cabezas de la cantante y él y se leía la leyenda “vacaciones”.

