Cirugías y viajes: la vida de lujo de la estrella de TikTok de Zona Oeste presa por vender droga

Los videos de TikTok de "Maca" Distefano, acusada de integrar una banda de dealers de tusi

Al scrollear en redes sociales, es frecuente encontrar perfiles de personas que muestran lujos en reels con música de reggaeton, sin actividad laboral aparente, con fotos en autos caros y en playas de mar azul. El caso de Macarena Patricia Camila Distefano tal vez sirva para responder la pregunta que tantos se hacen: “¿De qué vive esta gente?"

Distefano tiene 30 años, un domicilio fiscal registrado en una casa de una planta en un barrio de clase media trabajadora en Villa Maipú, zona de San Martín. No tiene empleo en blanco; nunca tuvo uno en su vida. Apenas fue monotributista durante seis meses, tiempo atrás. Ni siquiera tiene deudas significativas en sus registros, algo que denote gastos de tarjeta de crédito acordes a su nivel de vida.

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Durante el último año, Distefano exhibió en stories y posteos de Instagram -donde tiene 65 mil seguidores- y TikTok -25 mil seguidores- sus nuevas cirugías estéticas y tatuajes, sus compras en Shein y su ropero con ropa de marca, sus carreras en cuatriciclo en Pinamar y sus viajes a Playa del Carmen, México y Medellín, Colombia, entre paseos en moto de agua. En un video sorpresa, le regala casi un millón de pesos en zapatillas a un chico de su familia. “Estas son las turras”, dice Macarena mientras exhibe un modelo, con una sonrisa.

Distefano en su closet, otra escena repetida en sus posteos

Hay videos donde otros hablan de ella. “Es re emprendedora, te vende lo que sea”, dijo una chica sobre Distefano, en otra filmación. En abril de 2025, intentó lanzar su nuevo “emprendimiento” de compra y venta de autos con un video donde intenta verse más profesional.

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Luego, dejó de postear semanas atrás. La gente preguntaba dónde estaba en sus comentarios. Uno, jocoso, replicó semanas atrás: “Está en Canadá”. “Pronta libertad, Maca”, siguió otro forista.

No mentían. Distefano está presa en una celda desde fines de abril, acusada de vender droga.

Distefano en Playa del Carmen, México

Fue detenida por Gendarmería en el marco de una investigación a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, con el magistrado Jorge Rodríguez. La causa en su contra, iniciada en 2023, la investiga por supuestamente integrar una banda liderada por un hombre y cuatro dealers más, que operaban en discotecas como la hoy clausurada Pinar de Rocha.

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Así, Gendarmería allanó su departamento, el escenario de muchos de sus videos, ubicado en un complejo de la zona oeste.

Allí, los investigadores encontraron siete gramos de tusi divididos en tres bolsitas, que fueron incautados. Poco después, un abogado particular se presentó en los tribunales federales de Morón para representarla.

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"Maca" Distefano antes de sus cirugías

Un “cafecito” para Macarena

En su defensa, el entorno de Distefano aduce que esa droga es para consumo personal. Sin embargo, otras pruebas en el expediente -que se encamina a un procesamiento- abonan la hipótesis del tráfico. En paralelo, el juzgado del caso avanza con diversas medidas.

El entorno también intentó explicar la buena fortuna de Distefano. Aseguraron que su nivel de vida se debía, en parte, a la venta de contenido erótico. Efectivamente, hay un perfil con su nombre y su imagen en la red Cafecito. El perfil es de vieja data, con apenas 24 seguidores. No parecen muchos.

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Tampoco es la primera vez que la acusada tiene un roce con la ley. Investigadores en la zona oeste recuerdan cómo fue hallada por la Policía Bonaerense en Laferrere años atrás a bordo de un auto mellizo.

Verano a tope: la acusada en cuatriciclo en Pinamar