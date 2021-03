Martita Fort: “Mi papá quería que tuviera el pelo rubio platinado y en la peluquería yo lloraba porque no me gustaba”

El testimonio de la hija de Ricardo Fort (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Ricardo Fort tenía 45 años cuando murió el 25 de noviembre de 2013. El excéntrico millonario dejó a sus dos hijos, Felipe y Martita, al cuidado de Gustavo Martínez, quien fue su pareja y el que lo acompañó hasta el fin de sus días. Hoy los mellizos, nacidos por un proceso de subrogación realizado en Los Ángeles, ya tienen 17 años y suelen dar entrevistas para algunos medios.

“Me faltó tiempo para conocerlo y me gustaría hacerle un par de preguntas. Siento que no lo viví al 100 como lo podría haber vivido. Entonces me gustaría poder tener un tiempo más con él. Me faltó compartir más con él”, aseguró la adolescente en una entrevista mano a mano con Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana.

Además, Martita explicó que su papá los vestía a ambos como él quería, sin darle mucha importancia a lo que pensaban: “Con mi hermano no teníamos autonomía, nos vestíamos de la manera que el imponía. El quería por ejemplo que yo tenga el pelo rubio platinado entero. En la peluquería le decían que yo era muy chica. Me hicieron reflejos. Me mandó como cinco veces. Yo lloraba porque no me gustaba... A mi hermano tampoco le gustaba tener todos los pelos parados”.

Ricardo y sus hijos, a pocas horas de su nacimiento

Cuando el conductor le preguntó qué extrañaba de Ricardo, la joven respondió: “Extraño todo. Lo repentino que era y el cariño que me daba. Le costaba un poco conmigo. De por sí tenía el dilema que al ser gay por ahí tenía más preferencia o afinidad con los chicos. Estaba más tiempo con mi hermano... Dicen que las chicas pertenecen a los padres y los chicos pertenecen a la madre. Acá era al revés, pero igualmente lo entendió en su momento”.

“¿Qué te paso cuando te contó que era gay?”, le consultó Ángel. “Nada, me lo dijo de muy chiquita y nunca se me ocurrió cuestionarlo, siempre crecí con la cabeza abierta por eso. Ahora no me molesta”, contestó la hermana de Felipe. Luego, agregó que su papá era una persona muy querida, por lo que siempre que recibe buenos comentarios de él.

Ricardo dejó a Gustavo a cargo del cuidado de sus mellizos

Con respecto a su vínculo con Gustavo, aseguró: “Él es mi tutor, mi padrino. No le digo papá porque él nunca quiso, porque decía que papá hay uno: Ricardo. Me decía que si alguien me preguntaba que no dijera que tenía dos papás porque ya de por sí es raro de explicar cómo naciste.. y era más raro explicar que tenías dos papás”.

Además, aseguró que tiene una buena relación con Virginia Gallardo, ex pareja de Fort y actual panelista de Intrusos: “Ella quiere ir a comer para que yo conozca a la hija. No tengo problemas con ella. Es una de las pocas personas que realmente le importaba. Porque muchas personas de las que estaban con papá, no tengo ni idea y perdí el contacto. Ella fue una de las pocas que siempre me saludaba para mi cumpleaños que insistía en vernos en algún momento”.

Por último, Martita explicó que en este momento no le interesa ponerse de novia: “Me da lo mismo, me parece muy secundario. Soy muy fría. Soy muy jodida. No me gusta el contacto físico ni me que cargoseen. No me sale ser cariñosa, las veces que abrazo a mis amigas ellas se sorprenden”.

