Se conocieron en su infancia, ella lo acompañó en su lucha contra el cáncer y hoy le pusieron fin a su relación: la historia de amor de Fede Bal y Sofía Aldrey

Fede Bal y Sofía Aldrey

“Estoy muy triste, muy angustiado”, se sinceró Fede Bal con Teleshow cuando confirmó su separación de Sofía Aldrey, con quien estaba en pareja desde fines de 2019. El actor y la heredera de un emporio millonario (es nieta de de Florencio Aldrey, un poderoso empresario propietario del Paseo Aldrey, el shopping más moderno de Mar del Plata) se conocieron cuando eran chicos, pero recién le dieron una oportunidad al amor cuando se reencontraron en La Feliz semanas antes de que él comenzara una nueva temporada teatral con con Mentiras Inteligentes.

El actor sabía que se instalaría allí cuando se reencontró a la joven marplatense. Volvieron a verse a principios de diciembre de 2019, casualmente cuando la salud de Santiago Bal empeoró (falleció el 9 de diciembre), y fue Sofía quien acompañó a Federico en ese difícil momento. Lejos de las cámaras, o de las fotos en las redes sociales, la pareja se consolidó en secreto y desde un bajo perfil.

Aldrey acompañó y contuvo a Fede cuando murió su padre y fue quien lo incentivó para que se hiciera un chequeo de rutina que terminó siendo determinante en la detección temprana del cáncer de intestino. Incluso fue ella quien le sacó el turno para aquel estudio médico. Una vez que supieron el diagnóstico, el actor regresó a Buenos Aires y ella apostó a la convivencia con él. Puso en pausa sus compromisos laborales -es modelo y realiza tutoriales de maquillaje- y se mudó junto al actor para acompañarlo en su tratamiento de quimioterapia. “Admiro tu fortaleza ante todas las adversidades de la vida. Esta la vamos a pelear juntos. Te amo”, escribió Sofía en un romántico posteo que le dedicó por esos días. Atravesaron juntos la enfermedad: él le puso el cuerpo y ella estuvo en todo momento a su lado.

El 25 de marzo del 2020 Fede comenzó el tratamiento de quimioterapia a través de rayos (@balfederico)

Durante los primeros meses de la cuarentena estricta que se decretó por la pandemia del coronavirus, el actor tenía permiso para trasladarse para realizarse el tratamiento con el cual combatía al cáncer. En el proceso comenzó a meditar y a hacer reiki. “Es un camino realmente hermoso donde encontré mucha paz. Nada, son varias cosas las que hago para ver de otra forma mi enfermedad. Verla como un proceso para el cambio”, explicó por ese entonces el actor a Teleshow.

Aprovechando que Sofía es vegana, Fede dejó de comer carnes rojas, blancas, y pescados. También eliminó el azúcar, las gaseosas, el alcohol y las frutas y verduras que no son orgánicas, los lácteos, la leche y todas las comidas procesadas con agroquímicos. “No digo que hay que hacer esto, quiero que quede en claro que hay que consultar a un médico primero, a un nutricionista, por favor”, aclaró quien adelgazó siete kilos a partir de que cambió su alimentación.

En julio, emocionado hasta las lágrimas, Fede comunicó que había superado el cáncer. “Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino”, compartió con sus más de dos millones de seguidores de Instagram. Más tarde se sumó a Masterchef Celebrity, en donde mostró sus dotes culinarios. Allí entabló una gran relación con El Polaco, a quien invitó a una poolparty a través de un audio que se viralizó y terminó generando una crisis de pareja entre el cantante y Barby Silenzi. El actor, en tanto, aclaró que no había sido motivo de conflicto con Sofía.

Sofía y Fede celebraron juntos la llegada del 2021

“Sí, (el audio) fue libidinoso, pero era algo privado. Y quiero aclarar algo, porque todos dicen ‘pobre Sofía que lo acompañó en la enfermedad, ¿cómo le hace eso?’. Con mi novia tengo una relación de diálogo y ella sabía perfecto la gente que venía, la temperatura en la que estaba la pileta y la cantidad de mujeres que venían a divertirse. Ella lo sabía perfecto”, aclaró Fede tiempo después en un móvil con Intrusos. “El tono del audio es algo que uno no quiere escuchar de su novio, como yo no quisiera escuchar audios de ella, con su amiga, hablando de un chico. Pero este audio no me generó ninguna charla con ella… A mí si me sacás el alma de fiesta, de celebrar, no soy yo”, agregó.

Fede -que recientemente anunció que no continuará en la obra teatral Mentiras Inteligentes- y Sofía decidieron ponerle punto final a su relación. Solo ellos saben si se trata de una crisis que intentan superar y habrá una segunda oportunidad o si cada uno seguirá su camino. Lo que ambos tienen claro es que la separación fue desde el amor y sabiendo todo lo que atravesaron y superaron juntos. Mientras tanto, el actor transita su angustia acompañado por sus amigos y enfocado en el trabajo (es el host digital de la segunda temporada de Masterchef Celebrity) y ella intenta seguir manteniendo el bajo perfil que la caracteriza. “Sí, sí, es así”, se limitó a responderle a Teleshow cuando fue consultada sobre la separación, de la cual no quiso ahondar en detalles.

