“Para alguien que ama su trabajo y puede hacer lo que le gusta, es imposible que esté mal. Obviamente hay factores que influyen, pero haberme separado y que a la semana me hayan llamado para hacer esta obra para mí demuestra que la vida es perfecta y que todo pasa como tiene que pasar. A lo mejor, si seguía con mi ex, no me venía a hacer temporada. O sí. No tengo idea...”