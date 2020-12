El audio completo de Fede Bal al Polaco que provocó la crisis con Barby Silenzi: “Acá todos saben que no se pueden sacar fotos”

El audio completo de Fede Bal invitando al Polaco a una fiesta (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Si bien la tormenta ya pasó, no fueron días fáciles para Barby Silenzi. Es que el pasado fin de semana había descubierto un audio que Fede Bal le había enviado a su pareja en el que lo invitaba a una supuesta fiesta con mujeres. “Obvio, la pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? “.

Una parte de ese audio fue reproducido por Ángel de Brito en su programa el pasado lunes. Sin embargo, ahora se conoció otra parte del mismo, en el que el hijo de Carmen Barbieri le garantizaba privacidad: “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”. Con la polémica instalada, el sábado por la noche Barby le había confirmado la separación al conductor de Los Ángeles de la Mañana, noticia que el periodista había publicado en su twitter.

Aún no se sabe cómo se filtró dicho audio, pero el ex de Laurita Fernández sospecha que fue la misma pareja del cantante quien lo habría descubierto en su celular, algo que el conductor del Cantando 2020 negó rotundamente. Según Andrea Taboada, panelista del programa de El Trece, se lo habría enviado una persona que estuvo presente durante esa polémica fiesta.

Quien también se involucró en la polémica fue Karina La Princesita, ex del participante de Masterchef Celebrity y con quien tiene a su hija Sol. Cuando la cronista de De Brito le consultó: “¿El Polaco es como de esa gente que no cambia, por decirlo de alguna forma?”, Karina deslizó: “No, yo no puedo hacerme la tonta y decir ‘nunca fue así’, a mí me ha pasado, pero éramos tan chicos que yo no te puedo decir ‘sigue siendo así´ y de saberlo tampoco lo diría, es un tema de pareja de ellos, yo no me meto, me parece como una falta de respeto de mi parte opinar sobre su relación porque no me corresponde así yo tenga una hija con él”.

Sin embargo, cuando todos creían que la separación ya era un hecho, a pesar de la insistencia del Polaco en desmentirlo, ayer por la mañana Barby confirmó la reconciliación. “Ayer nos reconciliamos, gracias por preguntarme, ayer no pude hacer un móvil, hablamos todo y me quedo en la casa, todo bien”, contó la mediática, quien tiene una excelente relación con Karina.

La foto que usó el Polaco para desmentir su separación (Foto: Instagram)

Tal es así que ayer por la noche la pareja se presentó en el show que la jurado del Cantado 2020 realiza con su hija, Una Mágica Navidad. La menor fue la encargada de subir a su Instagram una foto en la que se ve a toda la familia ensamblada: sus padres, Barby y su media hermana Abril. La imagen fue compartida tanto por su madre como por la ex Bailando.

La foto que compartió Sol, la hija de Karina y El Polaco

Incluso, la intérprete de Corazón Mentiroso ya había dado cuenta de la buena relación que las unía. “A mi Barby me cae bien porque hemos tenido nuestras charlas, mismo en las fiesta de egresados de mi hija que charlamos un montón, ha venido a casa o yo a la de ella un par de veces y y lo que más valoro es que si mi hija la quiere tanto es por el trato que ella tiene con Sol”, había declarado.





SEGUÍ LEYENDO

Las idas y vueltas en la relación entre El Polaco y Barby Silenzi: peleas, escándalo por una fiesta de soltero con Fede Bal y una posible mudanza

Karina La Princesita habló del escandaloso audio de Fede Bal al Polaco: “No puedo hacerme la tonta y decir que nunca fue así”