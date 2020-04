Fede y su novia pasan la cuarentena en una casa a las afueras de Capital Federal y él tiene un permiso para trasladarse hasta el instituto Alexander Fleming los días de sesión de quimioterapia. Mientras tanto, aprovecha el día para leer. “Estoy leyendo Muchas vidas, muchos maestros, un libro de Brian Weiss. Me lo recomendó mucha gente… Y Facu, un amigo, me lo regaló cuando me viejo falleció”, contó el actor a Teleshow.