La profunda reflexión de Flor de la V por el femicidio de Úrsula Bahillo: “Siento tristeza y mucho miedo por mis hijos”

La profunda reflexión de Flor de la V luego del femicidio de Úrsula Bahillo

Cada vez más involucrada en su militancia por las minorías y la inclusión, Flor de la V se ha convertido en una referente al hablar de género entre sus colegas del espectáculo. La actriz y vedette, que actualmente protagoniza la obra Tres empanadas en Carlos Paz, se manifestó en su cuenta de Instagram para hablar del femicidio que conmocionó a la Argentina.

“No estamos todas falta ÚRSULA”, tituló Flor su reflexión en referencia a Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su ex novio en la ciudad de Rojas. La joven, había denunciado en reiteradas oportunidades las conductas violentas de Matías Ezequiel Martínez, un suboficial de policía de 25 años, pero fueron desestimadas, incluida por la Comisaría de la Mujer. El hecho causó conmoción en la opinión pública y este miércoles, la organización Ni Una Menos convocó a una movilización frente a los Tribunales porteños que se replicó en diferentes puntos del país.

En este contexto, la actriz expresó sus deseos para los tiempos que se vienen: “Mi sueño en esta lucha transfeminista es el de una sociedad donde una mujer salga de su casa sin el miedo de pensar si va volver a ver a su familia, una sociedad donde una mujer salga a buscar trabajo con la tranquilidad de que no será violada, una sociedad en la que nuestras hijas habiten el espacio público sin miedo, puedan subir a un colectivo, tren o andar en bicicleta tranquilas. Una sociedad con un estado presente que cuide a sus ciudadanxs”, enumeró la ex Bailando por un sueño.

El posteo de la actriz en su cuenta de Instagram

Dentro de su argumento, Flor destacó la importancia del rol de las instituciones y de la educación sexual para que femicidios como el de Úrsula no se repitan: “Anhelo una sociedad con instituciones libres de violencia machista, con educación laica, en la que la policía no ostente fácilmente el gatillo, una sociedad donde todes les niñes tengan conectividad, donde la Ley ESI se cumpla”, concluyó la actriz.

Previamente, Flor había compartido una foto familiar, con su esposo Pablo Goycochea y sus hijos, los mellizos Isabella y Paul, quienes nacieron a través del método de subrogación de vientre. Allí, reflexionaba sobre sus sensaciones de ser madre en estos tiempos violentos. “Como mamá debo decir que siento una profunda tristeza, pero también mucho miedo. Tengo una hija y un hijo de 9 años que amo más que a mi propia vida, son todo para mí. Me resulta difícil educarlxs en una sociedad binaria, machista y patriarcal”, señaló en la publicación que compartió en su Instagram, en la que tiene más de un millón de seguidores, y que publicó en su columna de Página 12.

Flor de la V manifestó la preocupación por la violencia en la sociedad

Flor de la V no fue la única personalidad conmocionada por el femicidio de Úrsula y diferentes voces de la comunidad artística se alzaron para que el crimen no quede impune. Desde París, Wanda Nara no se mostró ajena al tema: cambió su foto de perfil por una de Úrsula, para acompañar a la familia y visibilizar el reclamo de justicia. Además, consultada sobre qué haría para terminar con los femicidios, contestó con un cruda reflexión: “¡Perpetua para el asesino! Una justicia rápida. Aunque no me deja de pasar por la cabeza la Ley del Talión” (conocida popularmente como “Ojo por ojo, diente por diente”).

La conductora Flor Vigna también se mostró muy afectada por el femicidio de la joven en Rojas. “Estaba leyendo todo lo que pasó con Úrsula y no puedo entender que ella denunció 18 veces… ¡18 veces, o sea es un montón! Pero él la apuñaló 30 veces”, compartió en una historia de Instagram, con lágrimas en sus ojos y la voz quebrada.

Una de las primeras en expresarse públicamente fue Natalie Pérez, quien compartió su angustia en un posteo de Instagram, a través de un elocuente video con un texto en que ahondó en esta cuestión: “Esto no puede pasar más. Esto no tiene que pasar más. Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué”, dijo la actriz de Las estrellas.

