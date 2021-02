Por una dura devolución a Pachu Peña, los participantes de Corte y Confección hicieron una sentada

Así fue la sentada de los participantes de Corte y Confección después de una baja calificación a Pachu Peña (Video: "Corte y Confección Famosos", El Trece)

En cada emisión de Corte y Confección (El Trece), los famosos participantes tiene cruces picantes con los jurados -Benito Fernández, Verónica de la Canal y Fabián Zitta-, quienes ponen en duda sus trabajos cuando los modelos terminados superan las expectativas y habilidades que demuestran. Este miércoles, Pachu Peña fue juzgado duramente por Fabián Zitta, lo que motivó una “sentada” del resto de los participantes en apoyo al comediante.

¿Qué pasó? El desafío de esta emisión consistía en crear atuendos inspirados en la década del 50. Así, Pachu diseñó una especie de mono estampado, con un remate en una pollera y distintos detalles de estilo, como moños y pañuelos. La pieza fue presentada por una modelo, quien lo desfiló con gracia y tras esto, vino la explicación de Peña: “Nos situamos en la década del 50, donde la mujer, posguerra, cumple protagonismo a la hora de vestirse. Por eso hice este vestido camisero, con una falda acampanada. Un cinturón, un moño y algo sencillo; también un pañuelo sobre la cartera. Es lo que pude hacer. Hoy no vino mi compañera, mi coach Luisa, estuve acompañado por Gonzalo”, dijo.

La primera devolución fue la de Benito Fernández, más que positiva: “La consigna está súper cumplida, identifica exactamente la década. Me gusta el largo de manga, los recortes que tienen la parte de arriba, el largo de la pollera. Y me gusta que si saco el moño y le pongo otro cinturón, es un vestido de hoy. Eso me encanta. Para mí es un 10″, calificó. Los problemas llegaron después.

"Hice un vestido camisero, con una falda acampanada", explicó Pachu Peña al diseño presentado en la última emisión de Corte y Confección Famosos

Después de los saludos de rigor al participante y a la modelo, Fabián Zitta disparó, con ironía: “Hola Gonzalo... bueno, a Gonzalo lo veo presente en todos lados”, dijo en referencia al ayudante de Pachu. Y continuó con la devolución: “Primero, el speech está mal: porque los 50s no es posguerra. La Segunda Guerra Mundial termina a mediados de los 40 y tiene un criterio de vestimenta diferente, muy austero. Los 50s es diferente: ya había otras telas, sedas naturales, la moda francesa estaba en su principal apogeo. Estaba Dior, Balenciaga, Givenchy...”.

Luego, criticó con dureza a Peña: “El vestido está muy bien hecho, entonces me llama mucho la atención si lo hiciste vos. Yo dudo plenamente. En principio, está cortado con una media campana, que esas son cosas de confección que son muy quisquillosas... ahí la primera duda ya está instaurada. Lo segundo, es como remata la pinza de talle de busto para que quede adosada al cuerpo. Y lo tercero, también veo que la manga y su copa y su mano cumplida, están como muy bien. No creo que hayas podido avanzar en un día. Para mí que Gonzalo, acá, te hizo el atuendo. No me la creo, no te puedo puntuar, sinceramente”, atacó el jurado.

Ante esta devolución, lo primero que atinó a decir Pachu fue un escueto “¿Cómo no podés puntuar?”, algo que llamó la atención al resto de los concursantes. “Lo tengo al lado y me da mucha pena porque lo veo cómo se preocupa y cómo avanza... cosió todo él. ¡Defendete, Pachu!”, lo arengó Miriam Lanzoni.

“Ayuda recibimos todos y se ve a la vista cuando desfilan. Pero parece que yo soy al único al que ayudan. Bueno, la misma vara para todos, me parece”, agregó el humorista recordado por su paso en Videomatch. “Trato de ser objetivo y no te lo creo”, insistió Zitta. En este punto, terció Matilde Blanco, la jefa del taller: “Lo hizo él. ¿Qué pasa? ¿Usted no lo asocia con la moda que lo desprestigia tanto? ¿No puede él una vez coser bien?”. Ahí, el jurado se limitó a decir: “Matilde, yo no contesto preguntas, yo vengo a hacerlas acá”. Y lo calificó con un 2.

Esto hizo estallar al resto de los participantes, que en solidaridad con su compañero comenzaron a gritar: “¡Injusticia, injusticia, injusticia!”. Y la escena se terminó de desmadrar cuando el Bicho Gómez -otro de los participantes, también un humorista surgido de la cantera de Videomatch- dijo: “Hay que hacer una sentada”. “No, no, tranquilos”, trató de atajar Pachu, pero sus compañeros hicieron en un piquete para que ningún otro modelo pudiera asomarse a la pasarela.

La sentada de los participantes de Corte y Confección Famosos fue instigada por el Bicho Gómez

“La primera vez que hay una sentada en Corte y Confección”, definió Andrea Politti, la conductora del ciclo. “Un punto más, por lo menos. No sigue el programa eh. No pasa nadie”, pidió Gómez, a esta altura, el vocero de la manifestación.

La conductora le preguntó al jurado si quería reveer la calificación, pero Zitta se negó: “No, no, nunca. La nota que pongo, jamás la cambio”.

"La primera vez que hay una sentada en Corte y Confección”, dijo Andrea Politti -conductora del ciclo- ante la protesta de los participantes

Luego llegó el turno de la devolución de Verónica de la Canal, quien intento bajar la tensión: “Vuelvan todos a su lugar porque sino vamos a puntuarlos a todos de la misma manera”. Si bien en esta ronda su voto es secreto, dijo: “El vestido está tan impecable: la moldería, la pinza que sale del hombro y se pierde en el busto, como te cae la manga, la terminación, el moño, el ruedo que está sumamente parejo...”, comenzó a enumerar. Pachu dijo no era tan así: “No, no está todo bien, hay alfileres. Ahí está demostrando que no llegué...”.

“Pero ni siquiera vemos los alfileres. Lo que veo es impecable. De lo que vimos al principio tuyo a ahora, este avance es como... demasiado rápido. Quizás tenías un talento oculto que ni siquiera vos sabías”, dijo De la Canal, siguiendo con la duda. “Me quedo con una expectativa. Te voy a mirar muy de cerca. De ahora en más todos los trabajos no pueden bajar de este nivel”, le apuntó al participante.

Por último, Matilde Blanco hizo un último pedido a todos los participantes: “Chicos, perdón, este es un concurso serio. Necesito que se levanten, ya estamos. Voy a tener un problema con el jurado”. Finalizó la protesta y el programa pudo continuar con normalidad.

