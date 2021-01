Por qué la China Suárez y Benjamín Vicuña se hisopan dos veces por semana y qué decidieron luego de ver a los hijos de Pampita

China Suárez y Benjamín Vicuña

Desde que la pandemia del coronavirus llegó a la Argentina, Eugenia La China Suárez y Benjamín Vicuña mostraron mayor preocupación y han sido cautelosos para evitar la transmisión. Por aquel entonces, la actriz estaba embarazada de Amancio, que hoy tiene seis meses. Y fue una de las primeras en usar tapabocas, aún cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo había establecido como medida preventiva.

Luego, cumplieron con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dictó en la Argentina y recién viajaron a Chile, país natal del actor, cuando se abrieron las fronteras y obtuvieron autorización. Primero fue él, que tenía que cumplir con sus compromisos laborales, y luego se sumó ella con sus hijas Rufina (de siete años, de su relación anterior con Nicolás Cabré), Magnolia (que en los próximos días cumple tres años) y el bebé Amancio.

Más tarde, regresaron a la Argentina y volvieron a instalarse en su casa de zona norte. Y una vez que se aprobaron los protocolos sanitarios para el regreso de la industria audiovisual, ambos retomaron los distintos proyectos que habían quedado pendientes. Luego del éxito de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), volvieron a compartir un set: esta vez es para una comedia producida por Kapow para Disney y dirigida por Ana Katz.

Según pudo saber Teleshow , entre los protocolos sanitarios establecidos, el elenco de la serie -que aún no tiene nombre ni fecha de estreno- debe realizarse dos hisopados semanales: cada lunes y cada jueves. Además, el actor los fines de semana suele recibir la visita de Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación anterior con Pampita- y aprovecha dicho resultado para disfrutar de sus ellos con mayor tranquilidad.

Desde el entorno del actor chileno aseguran que hasta ahora los resultados siempre han dado negativos, y, por su puesto, esperan que siga siendo así. La semana pasada sus hijos regresaron de México, a donde viajaron con Pampita y Roberto García Moritán -quienes anunciaron que están esperando su primera hija juntos- y fueron a visitar a su padre a la casa, según se vio en una imagen que el propio actor compartió en sus redes sociales.

El posteo de Benjamín Vicuña hace cinco días, con uno de sus hijos

En las últimas horas, Pampita comunicó que tanto ella como su marido dieron positivo de coronavirus y detalló: “Mis hijos dieron negativo, pero van a tener que hacer otro PCR en unos días, por las dudas. Ellos están perfectos de salud. No tuvieron fiebre ni ningún síntoma”.

La visita de sus hijos, antes de saber que Pampita había dado positivo de coronavirus, coincide con el día en que a Benjamín y la China les correspondía hisoparse. Así lo hicieron el jueves y dos horas después obtuvieron el resultado: negativo. Por otro lado, la semana próxima no les toca grabar, es por eso que cuando no trabajan, prefieren mantenerse aislados en su casa y no salir ni estar en contacto con nadie.

Vicuña, por su parte, también está culminando las grabaciones de la serie Demente en Chile, motivo por el cual también suele realizarse seguido los testeos cada vez que viaja, y además realiza la cuarentena correspondiente.

El mensaje de Pampita en el que comunicó que ella y su marido dieron positivo de coronavirus

