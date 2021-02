La charla pendiente con sus compañeros y los minutos anteriores al anuncio: el detrás de escena de la despedida de Jorge Rial de Intrusos

Jorge Rial comunica al aire que ya no seguirá en "Intrusos" (Video: América)

El miércoles 3 de febrero será un día inolvidable para todos los que formamos parte de Intrusos. Actualmente, soy el miembro más antiguo del staff: llevó en el programa casi ocho años, que se van a cumplir el próximo 4 de marzo . Y como a todos, la noticia de la salida de Jorge también me sorprendió.

Desde hace unas semanas empezó a correr el rumor sobre un nuevo ciclo nocturno para Rial, y que por ese motivo, tal vez se iría de Intrusos. Durante estos días, en el programa seguimos trabajando como si nada, pero sabiendo que en muchos lugares se hablaba de nuestro futuro y de nuestra continuidad laboral.

Tengo más de 25 años de periodista y trabajo desde hace 15 en televisión: conozco cómo es el negocio y sé que una noticia como la salida de Rial de su programa, después de más de dos décadas en la conducción, es una tentación para cualquier periodista de espectáculos que se precie de tal. En esa vorágine, muchos expresaron sus deseos de verlo afuera de Intrusos como si en verdad se tratara de información. Otros aprovecharon, e intentaron cobrarse facturas pendientes con el ex conductor de Gran Hermano. Y la mayoría, buscó simplemente informar, con la mejor intención.

Finalmente, y luego de varios idas y vuelta, el martes 2 de febrero por la noche se gestó el regreso de Rial a Intrusos y la charla pendiente con sus compañeros. Jorge me escribo tipo 21 y me saludó normalmente, ajeno a todos los rumores de chats paralelos y enojos inventados. En medio de la charla me dijo: “Mañana a las 13 estoy en el canal, así hablamos todos”. Cuando leí eso me tiré el lance y le respondí: “¡Genial! Venite fachero y te sentás un rato en la mesa”. A esa invitación, respondió de manera seca: “Vemos”.

Dos imágenes del detrás de escena de la salida de "Intrusos": Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y Jorge Rial (Fotos: Instagram)

A los diez minutos me escribió: “Mira el tweet que puse”. Entre a su cuenta y vi su mensaje: “Gracias por la preocupación de los colegas por saber cual es mi futuro en la televisión. Me conmueve el esfuerzo de informar sin datos. Para que se queden tranquilos, no me voy de América. Tal vez mañana cuente todo en el único lugar que importa: Intrusos”. De esta manera confirmaba que volvía al programa, al menos una vez más.

El miércoles llegué al canal y al rato Jorge me escribió un mensaje: “Estoy en el camarín”. Le contesté que iría a verlo. Entré y nos saludamos: no nos veíamos desde el martes 23 de diciembre, el día que hicimos el último programa en vivo del 2020 y también grabamos la emisión del 31 de diciembre.

Ayer, de nuevo en el estudio, cruzamos algunas palabras: me contó sobre su proyecto de TV Nostra y luego bajamos al piso para que se encontrara con todos. Jorge saludó a todos los técnicos, sus otros compañeros que desde hace 21 años lo acompañan en el ciclo. Luego saludó a Paula Varela, a Rodrigo Lussich, a Damián Rojo. Débora D’Amato llegó unos minutos después y Jorge le preguntó sobre su salud.

Minutos antes de comenzar el programa Rial arrancó un vivo de Instagram anunciando que en minutos contaría todo, que venía para hablar del chat paralelo, de su flamante programa, de sus ganas de probar nuevas cosas y de dejar, por ahora, Intrusos.

El clima fue absolutamente distendido y el encuentro transcurrió con total normalidad, como si todo el equipo se hubiera visto el día anterior. Segundos antes de arrancar le dije a Jorge cómo íbamos a comenzar el programa y él estuvo de acuerdo.

Con Rodrigo nos sentamos más cerca para ocupar el centro de la mesa, mientras que Rial se ubicó en el lugar de los invitados, a la izquierda de la pantalla. El momento anterior al arranque sentí nostalgia, emoción. Recordé cuando miraba Intrusos como un espectador, luego cuando lo espiaba como competencia. Y por último recordé mi primer día en el ciclo más longevo del mundo del espectáculo.

Un minuto después comenzaba el aire. El resto ya es historia, lo que dijimos con Rodrigo: “Estamos muy nervioso, ansiosos, porque vamos a escuchar toda la verdad y nada más que la verdad”. A lo que de manera risueña Rial respondió: “¿No me van a saludar, pelotudos?”.

Con esas palabras arrancó el fin de una era, el principio de una despedida, el último día de Jorge Rial en Intrusos.

