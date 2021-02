Daniel Aráoz, entre las cocinas de Masterchef Celebrity 2 y una ley para que miles de niños tengan cuatro platos de comida

Daniel Aráoz

Luego de un 2020 complicado que en el que, como muchas personas, no pudo trabajar y no tuvo más opción que vivir de sus ahorros, Daniel Aráoz se prepara para debutar en la segunda edición de Masterchef Celebrity. Listo para preparar sus mejores recetas para el exigente paladar del jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, el actor es consciente de que algo tan cotidiano para muchos como un plato de comida, no lo es para miles de chicos que en la Argentina pasan hambre.

En diálogo con Teleshow , el flamante participante del reality habló de la necesidad de cuidar a los niños y de su apoyo a la ley Pancitas Llenas, de cómo transitó el 2020 sin poder trabajar y del estreno de La noche más larga, la primera película argentina en proyectarse en una sala post pandemia. Además, ¿cómo se prepara para cocinar en las hornallas más famosas del país?

“¡Comenzamos a trabajar en Masterchef!”, celebró Aráoz luego de un 2020 duro en el que la industria artística estuvo parada, dijo que el formato le parece muy divertido y destacó que se trata de una “fórmula televisiva en la que no hay agresividad”.

Daniel Aráoz firmó contrato para la segunda edición de Masterchef Celebrity

Aunque su objetivo es “volver a filmar cuando se abra el horizonte y hacer cine”, el programa conducido por Santiago del Moro significa su vuelta a la televisión después de muchos años (hizo Compatriotas en el 2005 con Coco Silly, luego de eso realizó participaciones en Vecinos en guerra, Los cuentos de Fontanarrosa y otras ficciones, pero sin un papel fijo).

“Es un lindo desafío”, se entusiasmo y contó que suele cocinar en su casa para su mujer Renata y sus hijos Pedro y Lola: “Hacerlo para mi familia es diferente a hacerlo en un restaurante. Pero bueno, trataré de dar lo mejor y cocinar con amorosidad, a la vez pasarla bien y poder jugar y divertirnos”.

Daniel Aráoz con su mujer, Renata, y sus hijos Pedro y Lola

No pudo ver la temporada completa del reality que tiene como jurado a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis ya que estuvo durante un mes con su familia en una casa en las afueras de Córdoba en San Marcos Sierras, donde no había televisión ni internet: “Necesitábamos sanarnos y curarnos, fue una bendición resignificando nuestro amor de familia y descansando de lo tecnológico”.

“Tenemos que empezar por sanar y curar el alma de este país. Y el alma de este país, son las niñas y los niños”, dijo el cordobés en un video que publicó hace unas semanas en su cuenta de Instagram. Es que él fue uno de los primeros famosos en apoyar el proyecto de ley Pancitas Llenas que acaba de entrar a Diputados, Pancitas llenas, que busca terminar con el hambre en el país. A él se sumaron casi cien famosos entre los que están Marcelo Tinelli, Fede Bal, Sebastián Estevanez, Roly Serrano, Ariel Pucheta y Soledad Silveyra. El texto establece que las empresas que más crecieron en los últimos 30 años aporten el 0,04 por ciento de sus ganancias, para que sean destinadas a más de veinte mil comedores.

—¿Cómo conociste el proyecto y qué fue lo que más te interesó?

—Julio González (presidente de Oralí) me escribió y me contó, a lo cual le devolví el llamado instantáneamente y le dije que era algo por lo cual yo desde mi humilde lugar también luchaba y ahí comenzamos nuestro trabajo con respecto a esto e iniciamos una amistad. Lo que más me interesó fue la lucha por todas las niñas y niños de nuestro país que no tiene cuatro comidas diarias, que están sumergidos en la miseria, que pasan hambre. Y somos notros los adultos los que tenemos que trabajar para dignificar nuestro país, para que puedan vivir normalmente como ellos se merecen, que puedan jugar, tener sus cuatro platos. Es el camino a una sanación que entiendo que debemos transitar todos juntos y unidos.

Daniel Araoz apoya la ley de pancitas llenas

—El proyecto está en Diputados, ¿qué creés que pasará?

—Tenemos que trabajar para que esto salga. Tengo mi opinión respecto a lo que considero que esta en discusión: la primera es que no puede ser a voluntad de los empresarios, tiene que ser obligatorio (el aporte) aunque la palabra no me gusta, porque si lo dejamos a voluntad de los empresario no estaríamos luchando por esta ley. Además entiendo que los empresarios que van a ser el aporte son quienes tienen que llevar adelante el órgano fiscalizador. Hay muchos empresarios que lo están haciendo ya y trabajando con muchos comedores.

—¿La niñez es un sector olvidado?

—En lo mas profundo que siento que los niños y niñas son el alma de nuestro país y están olvidados, es notorio que nosotros no podamos conformar el alma de nuestro país teniendo en cuenta que sus almitas son débiles ante el capitalismo y la sociedad conformada básicamente por un pensamiento adulto. Con este proyecto vamos a estar construyendo a mi humilde entender un país que se sana y se empieza a curar.

—En ese sentido, ¿el 2020 fue un año de quiebre? ¿Cómo lo viviste sin haber podido trabajar?

—Cambiaron los paradigmas de la humanidad y ha sido para reflexionar y de mucha resistencia también porque la pandemia ha arrasado con el trabajo. Con el que tiene que ver con el arte y la cultura ha sido duro, pero en lo personal bien, feliz de que mi familia esté bien que es lo mas importante y hermoso de mi vida. Resistiendo, reconozco que soy un privilegiado que pude vivir de mis ahorros este tiempo y de ahora poder tener trabajo, de poder salir adelante laboralmente. Ha sido muy duro el 2020.

Trailer: La noche más larga

El actor, que pronto debutará en la cocina más famosa del país acaba de estrenar el filme La noche más larga. “Esa película me llevó a protagonizar dos hechos históricos, el primero viajar al Festival de Cine Independiente de de cine independiente de Oldenburgo en Alemania, con el director Moroco Colman a través de la embajada alemana fue antropológico, histórico, viajar en medio de la pandemia, y recibir el premio Premio Seymour Cassel fue una emoción inmensa. Por otro lado, la semana pasada se abrieron los cines en Córdoba y se entrenó. Es la primera película de cine nacional en estrenar después de la pandemia. ¡El cine está vivo en Córdoba y en Argentina!”.

Además pronto se sumará el programa de Darío Villarruel en Radio Nacional, con coordinación de Pedro Saborido. Allí, con guión y producción de su hijo Pedro, estará haciendo humor: “Feliz porque me encanta la radio y es una materia pendiente. Además, aliviado por tener trabajo”.

Para la segunda entrega de Masterchef Celebrity también están confirmados Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Cae, Candela Vetrano, Sol Pérez, Gastón Dalmau, Andrea Rincón, María O’Donnell, Mariano Dalla Libera, Fernando Carlos y Daniela La Chepi.

