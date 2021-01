Susana Giménez reveló cómo será el festejo de su cumpleaños en Punta del Este

Susana Giménez sorprendida en el día de su cumpleaños

Desde que se decretó la cuarentena obligatoria en marzo del año pasado y después de tomar la decisión de no hacer su programa de televisión, Susana Giménez inició los trámites para convertirse en ciudadana uruguaya y así poder instalarse en La Mary, su residencia en Punta del Este. Después de pasar las fiestas en Miami, junto a su hija Mecha Sarrabayrouse y un grupo de amigos entre los que estaba Teté Coustarot, la diva regresó a Punta a mediados de enero.

Afincada nuevamente en su refugio esteño, la diva se dedicó a disfrutar del verano y a esperar la llegada de su cumpleaños. Con bajo perfil, su acotada actividad pública se limitó a sus redes sociales y las noticias pasaron casi exclusivamente por la interacción con sus mascotas.

“De vuelta en casa. ¡Qué lindo volver a verlos!”, escribió Susana en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que se la veía jugando en el amplio parque de La Mary con dos de sus mascotas. Allí estaban Rita, la cachorra que adoptó en abril del año pasado y su compadre, Beto.

En la previa de su cumpleaños, Susana se divirtió con la cachorra Rita

Las travesuras de Rita son un clásico de los posteos de Susana. Se divierte con ella paseando en el carrito de golf y la reta un poco en broma y un poco en serio cuando juega con agua y termina empapada. Tiene una química especial con la cachorra, aunque también le trajo algunos dolores de cabeza... y de brazo. En mayo pasado, se tropezó mientras subía una escalera cargando a la cachorra, y sufrió una luxación de codo, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente.

Ayer por la tarde, en la víspera de una nueva vuelta al sol, Susana volvió a interactuar con sus seguidores anticipando el festejo de una manera muy particular: en traje de baño y con una divertida sesión de fotos junto a Rita. “Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero….Hoy decidí terminar con el “look cuarentena” …Rita casi no me reconoce!!! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)”, escribió la diva junto a las postales, en las que se veía jugar con el hermoso animal que se prestaba para la sesión sin entender demasiado de qué se trataba.

La diva cumplió con su promesa, y esta mañana fue a la peluquería para empezar con los preparativos de la fiesta de cumpleaños. Al regresar en su vehículo, fue sorprendido por el cronista Gustavo Descalzi, quien cubre para el canal América la temporada veraniega en Punta del Este. “Hola Su, ¡Feliz cumpleaños!”, la saludó el periodista, mientras Susana, sorprendida, atenta y siempre espontánea, le pedía que la ayudara con el botón para abrir el portón del garage.

Las travesuras de Rita que divierten a Susana

Con una camisa negra a lunares blancos y unos impactantes anteojos negros, Susana se prestó al diálogo con el cronista y anticipó el cronograma de actividades para la celebración de su cumpleaños número 77. “Hoy no lo voy a festejar, porque tengo que salir, tengo que ir al campo. Lo voy a festejar mañana”, afirmó la actriz.

Durante el breve diálogo desde su automóvil, Susana reveló el programa para el sábado: un buen asado con familiares y amigos. Además, se sorprendió por la presencia de Descalzi, quien montaba guardia en la puerta de La Mary, su residencia esteña, esperando que Susana regresara de la peluquería. “¿Es mago, como hizo para encontrarme?” se preguntó la diva, antes de despedirse con besos, saludos y su sonrisa de siempre.

SEGUÍ LEYENDO

En el día de su cumpleaños número 77, las mejores frases y anécdotas de Susana Giménez

Tensión al aire entre Horacio Cabak y Jujuy Jiménez por el coronavirus positivo de Pampita

Nicolás Cabré preocupado por su hija Rufina, después de que Pampita confirmara que tiene coronavirus