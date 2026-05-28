Crimen y Justicia

Caso Palermo Chico: siete menores le mandaron cartas a los jueces para pedir que detengan a Marcelo Porcel por abuso sexual

Fue durante una audiencia clave desarrollada este jueves, donde la defensa del empresario imputado apeló el procesamiento. Qué pidió la querella y cuándo resolverán los magistrados

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Marcelo Porcel, empresario denunciado por abuso
Marcelo Porcel, empresario denunciado por abuso

La causa contra el empresario Marcelo Porcel, procesado por abusar sexualmente a diez compañeros de su hijo y alumnos del Colegio Palermo Chico, tuvo una audiencia clave este jueves, donde tanto la defensa del imputado como el abogado de las víctimas se presentaron para apelar las últimas decisiones judiciales.

Por un lado, la representación legal del imputado apeló el procesamiento de su cliente, que incluye el embargo de 112 millones de pesos, y un pedido de una extracción de ADN a Porcel solicitado por las familias de los niños a fin de ingresar su perfil al Banco Nacional de Datos Genéticos.

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Por el otro, los denunciantes apelaron la decisión de que el acusado siga en libertad. El pedido de que vaya a prisión fue enfatizado por los propios niños, quienes le escribieron cartas a los jueces. En total fueron siete notas que quedaron incorporadas a la causa.

Según supo Infobae de fuentes del caso, la jornada tuvo lugar en la Sala IV de la Cámara del Crimen. En representación de los alumnos, se presentó el abogado Pablo Hawlena Gianotti, quien asistió acompañado por 14 madres y padres. Por parte de Porcel, estuvo el defensor Roberto Rallín.

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El video viral de Porcel acusado por abusar alumnos del colegio Palermo Chico. Por ahora, la decisión de la Justicia es que el empresarioo siga en libertad.

El empresario procesado no estuvo presente en la jornada debido a la perimetral que le prohibe acercarse a donde estén las víctimas o su entorno.

Durante la audiencia, cada parte expuso sus argumentos. Pero además, el abogado de los niños incorporó a la causa siete notas escritas por los propios menores damnificados que le pidieron a los jueces la detención de Marcelo Porcel.

El pedido del letrado querellante para que el empresario sea arrestado también fue acompañado por la Fiscalía General de Cámara y la Unidad N°2 de Defensa de los Menores.

Rallín, por su parte, solicitó la apelación del procesamiento fundamentando que al menos siete de los 10 menores damnificados no describieron hechos que respalden con la imputación en contra de Porcel.

En este sentido, pidió que se retiren las acusaciones por corrupción de menores y abuso sexual gravemente ultrajante agravado, y sea reducido a abuso sexual simple.

Marcelo Porcel chats
El abogado de Porcel solicitó la apelación del procesamiento fundamentando que al menos siete de los 10 menores damnificados no describieron hechos que respalden con la imputación en contra de Porcel

El pedido de extracción de ADN

El abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti solicitó que la Justicia le extraiga muestras de ADN a Marcelo Porcel para que sea incorporado al Banco Nacional de Datos Genéticos. Lo hicieron argumentando que la ley actual así lo permite para imputados, imputados procesados y condenados en causas por abuso sexual.

Sin embargo, el defensor de Porcel, Roberto Rallín, se opuso a esta medida fundamentando su postura en que al momento de los hechos estaba vigente la norma anterior donde esta medida solo se podía implementar a quienes tengan condenas firmes.

Los jueces de la Cámara tienen (en promedio) cinco días hábiles para resolver sobre las cuestiones planteadas.

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