Tensión al aire entre Horacio Cabak y Jujuy Jiménez por el coronavirus positivo de Pampita

En Informados de todo, el magazine de las mañanas de América TV, el tema de debate era el contagio de coronavirus de Carolina Pampita Ardohain y su marido, Roberto García Moritán. Con la presencia en el piso de Gabriel Oliveri, íntimo amigo de la modelo, los conductores Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez, moderaban una discusión que poco a poco fue ganando en intensidad.

Pampita y su marido regresaron el jueves pasado a la Argentina en un vuelo proveniente de México, adonde viajaron para celebrar sus respectivos cumpleaños junto a sus familiares. Allí también aprovecharon la ocasión para confirmar que están esperando una beba. “Llegamos a la Argentina con el PCR negativo, como corresponde. Fui a hacerme el hisopado por el protocolo porque tenía un viaje programado y por eso me enteré. Desde ese momento, estamos con Robert aislados en una habitación”, aseguró la modelo en su cuenta de Instagram.

En el magazine de América el tema iba por dos carriles diferentes. Por un lado, el descuido del matrimonio al regresar al país y no cumplir la cuarentena que se exige por protocolo. Por el otro, el enojo de Pampita a partir de las críticas que recibió por su comportamiento. “Hay que separar las dos cosas”, planteó Cabak. “Pampita se enfermó: pudo ser en México, en el avión o acá. El tema es por qué no respetó el aislamiento”, señaló el conductor.

Los conductores no lograron ponerse de acuerdo y la tensión se notó en el estudio

Allí intervino Jujuy, con una idea diferente a la de su compañero. “Me parece que el tema no es por qué no respetó”, contradijo la joven. “No lo respetó, bueno, se equivocó, no por eso hay que matarla”, argumentó. Desde entonces y por lapso de un minuto, el debate se centró en los conductores y no hubo intervención de panelistas ni de invitados. En el programa del jueves, ya habían tenido un cruce por el mismo tema y con posturas similares, aunque en un clima menos tenso. Este viernes, los gestos de nerviosismo y fastidio se apoderaron de sus cuerpos y no pudieron ocultarlos.

“Sofi, nadie la está matando. Es una cuestión de...” opinaba Cabak, cuando su compañera lo interrumpió. “¿Por qué no los respetó? Porque ella consideró que tenía el test negativo y con eso se relajó”, interpretó Jiménez, quien luego añadió: “Bueno gente no hay que relajarse, claramente”.

“¿Vos estás hablando por Pampita?” preguntó Cabak en lo que en ese momento ya era un mano a mano entre los conductores. “No, pero me pongo en su lugar. Imagino que consideró su test negativo y se relajó como lo hacen muchas personas”, contestó la jujeña que se mantuvo en su planteo. “Por eso, estas situaciones hay que utilizarlas para concientizar”, añadió.

“Yo tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos, cuando fuiste a Pinamar y te criticaron”, interpretó el conductor de La jaula de la moda. La referencia fue para la celebración del cumpleaños de 30 de la modelo festejó en la playa, con falta de protocolos sanitarios y distanciamiento social, por lo que fue cuestionada en las redes sociales. “Tengo la sensación de que estás defendiendo esa situación. No lo sabías, te hiciste el test, pensaste que estaba todo bien...”, continuó Cabak con su análisis.

“No no no, porque con ese sentido, vos tampoco tendrías que haber venido acá, porque también estuviste en Pinamar. Yo no estoy defendiendo eso”, contraatacó la conductora en el momento de máxima tensión. “Pero yo no estuve con un grupo de treinta personas. Ahora vamos a hablar”, dijo Cabak dando por terminada la discusión, mientras su compañera se quedó con la última palabra: “No fueron treinta personas tampoco, pero bueno”, que remató con un gesto elocuente de asombro.

A partir de ese momento, el conductor abrió el juego al resto de los protagonistas que habían guardado silencio. Su compañera permaneció unos minutos en silencio y ni siquiera fue ponchada en cámara, pero luego de un rato se acopló a la continuidad del debate. Ninguno volvió a referirse a la discusión y el tiempo dirá si es solo un fuerte cruce de opiniones encontradas o hay alguna otra cosa detrás.

