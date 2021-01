Susana Giménez volvió a Uruguay y se reencontró con sus perros: “¡Qué lindo volver a verlos!”

Susana Giménez

Muchos pensaron que Susana Giménez se iba a quedar en Miami para celebrar allí su cumpleaños número 76, el próximo 29 de enero. Pero no. La diva había viajado a la península de La Florida, Estados Unidos, a mediados del mes de diciembre. Pero, después de pasar las fiestas junto a su hija, Mecha Sarrabayrouse, y un grupo de amigos entre los que estaba Teté Coustarot, decidió regresar a Uruguay, dónde se encuentra radicada desde el mes de mayo.

“De vuelta en casa. ¡Qué lindo volver a verlos!”, escribió Susana en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que estaba jugando en el amplio parque de La Mary, la mansión de Punta del Este dónde reside actualmente, con dos de sus mascotas: Rita y Beto.

Susana Giménez se reencontró con sus perros (Video: Instagram)

Es verdad que la diva tiene muchos más animales viviendo en su casa. Sin embargo, la cachorra de vizla que recibió en su casa de Barrio Parque en plena cuarentena y que le valió más de una crítica cuando decidió mandarla un mes a un criadero “para que la eduquen” porque no dejaba de morderla, se convirtió en una de sus favoritas. ¡Y la que más dolores de cabeza le trae!

Sin ir más lejos, fue subiendo la escalera de su casa en pantuflas y con la perrita en brazos que Susana sufrió el accidente casero por el que, días después de su arribo al país vecino, tuvo que ser intervenida por una luxación de codo en el Sanatorio Cantegrill. Y por el que, al ver que no se recuperaba satisfactoriamente, meses más tarde tuvo que viajar a la Argentina para ser operada en el Sanatorio Otamendi por su traumatólogo de confianza, el doctor Alejandro Duretto.

Rita duerme con Beto (Foto: Instagram: @gimenezsuok)

No obstante, no hubo travesura de Rita que lograra hacer que la Giménez perdiera su fascinación por ella. “Desde que llegó, Beto y ella son inseparables. Él le deja lugar para dormir en su colchón, comen del mismo plato, juegan sin parar”, había publicado Susana en el mes de junio junto a una tierna foto de la perrita. Y, desde entonces, no dejó de compartir momentos memorables como cuando le destrozó la quinta a su empleada, cuando se volvió loca corriendo entre las plantas o cuando, de atolondrada, casi se cae al lago que tiene en el predio.

Pero lo cierto es que, a medida que fue pasando el tiempo, la cachorrita se fue adaptando cada vez más a su nuevo entorno. Y, llegado el calor, la diva compartió una foto en la que se la veía luciendo un simpático sombrero mientras descansaba sobre un sillón. “Llegó el verano y Rita quiere estar a la moda”, escribió Susana, embelesada, en el posteo.

Rita con su look verano (Foto: Instagram @gimenezsuok)

Así a cosas, aunque se divirtió a lo grande durante su viaje, dónde se mostró a puro baile en un yate, Susana no veía la hora de volver a su hogar para reencontrarse con sus queridas mascotas. De hecho, cuando decidió pedir la residencia uruguaya para instalarse en su domicilio esteño, lo hizo también frente a la necesidad de llevar a Rita junto a sus otros perros, porque en su casa de Buenos Aires no dejaba de hacer destrozos.

SEGUÍ LEYENDO

Juana Repetto desmintió los problemas de salud de su hijo: “Se cruzó un límite”

A casi 33 años del femicidio de Alicia Muñíz, habla una amiga de la actriz: “Carlos Monzón sabía dónde golpearla para que no se le noten los moretones”

Juntos, pero ya no revueltos: famosos que son amigos, se van de vacaciones y hasta conviven con sus ex parejas

Christophe Krywonis habló de sus fotos con Dolores Barreiro