Las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño: “Hoy decidí terminar con el ´look cuarentena´”

Susana Gimenez hizo una sesión de fotos en traje de baño (Instagram @gimenezsuok)

Si bien no es muy activa en las redes sociales, cada vez que Susana Giménez publica alguna imagen causa revuelo entre sus más de dos millones y medio de seguidores. En esta oportunidad, la diva sorprendió con una sesión de fotos junto a Rita, la perrita que adoptó en abril del año pasado.

“Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero….Hoy decidí terminar con el “look cuarentena” …Rita casi no me reconoce!!! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)”, escribió la diva junto a las postales. Una de las primeras en comentar la publicación fue Zaira Nara, quien le expresó: “DIOSA”, junto al emoji de un corazón.

Susana se mostró feliz junto a Rita, su perrita (Instagram @gimenezsuok)

Susana, espléndida y al natural, (Instagram @gimenezsuok)

El toque de su look fue su sombrero negro (Instagram @gimenezsuok)

Rita llegó a la vida de Susana en plena cuarentena y le trajo alegría a su hogar. “Ella vino sola con Leo en un remis, en un uber....”, empezó diciendo la conductora mientras mostraba a una cachorrita, en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Para variar, mete la pata, ya que el chofer enseguida le aclara: “En un taxi, es más seguro”.

Sin embargo, sin prestarle mucha atención a este detalle, ya que su intención era sólo dejar en claro que nadie había roto la cuarentena para llevar al animal a su casa, la diva siguió: “Ah, en un taxi, más seguro...Ay y que bonita que es. ¡Se portó muy bien? “. Y el hombre, que todavía tenía en su mano la caja en la que había trasladado a la perrita, respondió: “De diez, vino calladita nomás, sentadita”.

Tiempo después se suscitó una polémica después de que la diva revelara que Rita ya no estaba más en su casa. Meses atrás, explicó en diálogo con Teleshow qué fue lo que ocurrió. “La había comprado para llevar a mi casa de Punta del Este y que estuviera con sus hermanitas –los otros perros que la diva tiene en su chacra–, pero pasó la pandemia”, contó Susana, e indicó que la perra fue trasladada al criadero.

Susana Giménez mostró las travesuras de Rita (Instagram @gimenezsuok)

“Fue al colegio. La van a educar”, señaló. Ocurre que Rita es una cachorra muy chiquita, juguetona y le están saliendo los dientes. Entonces, sin intención, lastimaba a Susana –”Tengo los brazos y piernas lastimadas”–, es por eso que volvió al criadero “para que la eduquen”. “Además, la malcrié –admitió– dormía conmigo, me despertaba a las cinco de la mañana y ¡me empezaba a comer el pelo!”, detalló sobre las aventuras de su nueva mascota. Pero ahora, varios meses después, la perrita se adoptó y forma parte de la vida cotidiana de la diva, que la incluye en todas sus actividades.

El pasado 12 de enero, la conductora pudo regresar a La Mary, su residencia en Punta del Este. Luego de sus vacaciones en Miami, decidió regresar a Uruguay, dónde se encuentra radicada desde el mes de mayo. “De vuelta en casa. ¡Qué lindo volver a verlos!”, escribió Susana en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que estaba jugando en el amplio parque, con dos de sus mascotas: Rita y Beto.

“Desde que llegó, Beto y ella son inseparables. Él le deja lugar para dormir en su colchón, comen del mismo plato, juegan sin parar”, había publicado Susana en el mes de junio junto a una tierna foto de la perrita. Y, desde entonces, no dejó de compartir momentos memorables como cuando le destrozó la quinta a su empleada, cuando se volvió loca corriendo entre las plantas o cuando, de atolondrada, casi se cae al lago que tiene en el predio.





