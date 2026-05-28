La UIA anticipó una nueva caída de la actividad industrial en abril y alertó por la debilidad de varios sectores

La UIA anticipó una caída de la actividad industrial en abril a partir de indicadores sectoriales y consumo energético

La actividad manufacturera volvió a mostrar señales de debilidad en abril. Según las estimaciones difundidas por la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción industrial registró una caída interanual de 0,7% durante el cuarto mes del año y una baja de 0,4% frente a marzo en la medición desestacionalizada. El dato es un anticipo y forma parte de un informe de coyuntura elaborado por el Centro de Estudios de la entidad (CEU), que relevó indicadores de consumo de energía, producción sectorial y comercio exterior.

El documento sostuvo que “los primeros datos disponibles de abril indicaron mayoritariamente una baja respecto al mes anterior”. La UIA elaboró esa estimación a partir de datos de cámaras empresariales, organismos públicos y privados y consultas a referentes industriales.

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Entre los sectores con peores resultados apareció nuevamente la industria automotriz. La producción de autos cayó 3,9% mensual, afectada por una menor dinámica de ventas al mercado interno. El sector automotor también mostró un desempeño negativo en el acumulado del primer cuatrimestre frente al año anterior, con una caída de 18,6%, mientras quedó 12,1% por debajo de los niveles de 2022.

El informe también mostró una retracción en la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales. Ese indicador cayó 2,9% frente a marzo, aunque en la comparación acumulada del primer cuatrimestre mostró una mejora de 5,5% frente a 2025. Sin embargo, el consumo energético industrial todavía se ubicó 4,6% por debajo de 2022.

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La actividad vinculada a la construcción presentó resultados dispares. Los despachos de cemento registraron una baja mensual de 5,7%, mientras que el Índice Construya mostró una suba de 5% frente a marzo. Pese a ese rebote, ambos indicadores continuaron muy rezagados respecto de años anteriores. Los despachos de cemento quedaron 22,5% por debajo de 2022 y el Índice Construya acumuló una caída de 30,3% frente a ese mismo año.

En el segmento de alimentos y bebidas también aparecieron caídas durante abril. La producción láctea retrocedió 5,3% mensual, la faena vacuna cayó 4,5% y la producción de bebidas disminuyó 1,7%. La UIA incluyó esos datos entre los indicadores que reflejaron una desaceleración de la actividad industrial durante el cuarto mes del año.

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El patentamiento de maquinaria industrial mostró un comportamiento diferente. Ese indicador avanzó 5,6% mensual en abril, aunque acumuló una caída de 3,8% en el primer cuatrimestre frente al mismo período de 2025. La metalmecánica también registró una baja de 1,3% mensual y acumuló un retroceso de 6,2% en el año.

La producción de autos cayó 3,9% mensual, afectada por una menor dinámica de ventas al mercado interno (Infobae)

En el frente externo, el informe destacó una mejora en las exportaciones hacia Brasil. Las ventas al principal socio comercial de la Argentina crecieron 13,2% mensual, impulsadas por mayores exportaciones relacionadas con la cosecha y también por envíos del sector automotor. En cambio, la liquidación de divisas del complejo agroindustrial cayó 7,9% desestacionalizado frente a marzo, en gran parte por la elevada base de comparación del mes previo.

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Los buenos datos de marzo

Además de las estimaciones de abril, el documento de la UIA repasó los datos oficiales de marzo publicados por el Indec. Según el informe, la producción industrial registró en marzo una suba interanual de 5% respecto del mismo mes de 2025 y un crecimiento de 3,2% frente a febrero en términos desestacionalizados.

A pesar de esa mejora mensual, la actividad industrial acumuló una caída de 2,3% en el primer trimestre del año frente al mismo período de 2025. La UIA también señaló que el nivel general de producción quedó alrededor de 9% por debajo de 2022.

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El relevamiento mostró un comportamiento heterogéneo entre sectores. Diez de las dieciséis ramas industriales que integran el índice crecieron en comparación con marzo del año pasado y catorce mostraron mejoras frente a febrero.

Entre los sectores con mayores subas interanuales aparecieron la producción de sustancias y productos químicos, con un crecimiento de 15,9%; la refinación de petróleo, coque y combustible nuclear, con un avance de 13,5%; y madera, papel, edición e impresión, con una mejora de 12,8%.

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También crecieron la producción de vehículos automotores, carrocerías y autopartes, con un avance de 7,6%; los productos de metal, con una mejora de 9,2%; y los productos minerales no metálicos, con un incremento de 6,9%.

En contraste, varios rubros continuaron con caídas pronunciadas. La producción de productos textiles retrocedió 23,3% interanual en marzo y acumuló una baja de 27,1% en el primer trimestre. La fabricación de maquinaria y equipo cayó 11,3% interanual y acumuló un retroceso de 19,7% en el año.

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Las industrias metálicas básicas también registraron una caída de 10,1% interanual, mientras que prendas de vestir, cuero y calzado retrocedieron 8,9% frente a marzo de 2025.

La UIA diferenció además entre sectores que crecieron y ramas que continuaron afectadas por la caída de la demanda o por problemas de competitividad. Entre los sectores con mejor desempeño mencionó a las actividades vinculadas con la cosecha, la refinación de petróleo impulsada por el sector hidrocarburífero, algunos segmentos de alimentos y bebidas, la producción farmacéutica y la fabricación de motos.

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Según el informe, esos sectores recibieron impulso por una mayor facilidad para importar insumos, mejores ventas internas o una comparación estadística más favorable respecto del año anterior.

Los sectores con caída

En cambio, entre las ramas con caídas aparecieron los materiales para la construcción, el sector siderúrgico, la petroquímica, caucho y plástico y varios segmentos de consumo masivo. La entidad también incluyó en ese grupo a los sectores textil, confecciones y calzado, electrónicos, maquinaria y bebidas.

El documento sostuvo que varios de esos rubros enfrentaron una caída de la demanda final y una mayor competencia de importaciones.