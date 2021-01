Nicolás Cabré preocupado por su hija Rufina, después de que Pampita confirmara que tiene coronavirus

El test positivo de coronavirus de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán no los afectó sólo a ellos, sino que desencadenó preocupación en varias familias, ya que al volver de México, los hijos de la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio estuvieron con su papá, Benjamín Vicuña. A su vez, el actor estuvo con su pareja la Eugenia La China Suárez, con los hijos de ambos, Magnolia y Amancio y con la hija de la actriz y Nicolás Cabré, Rufina.

Así las cosas, este martes Maite Peñoñori, panelista de Los ángeles de la mañana, le preguntó a Laurita Fernández, conductora suplente del ciclo, sobre la hija de su novio: “Perdón. No quiero llevarlo a lo personal, pero si no parece que nos hacemos los tontos. Ayer mucha gente me había preguntado por Rufina, si había estado en contacto con los nenes de Carolina”.

Fernández no tuvo más opción que responder, a pesar de que a su novio le gusta mantener el bajo perfil. “Bueno, la verdad que es un tema personal, pero sí voy a contarlo. Sí, ella también estaba con la mamá. Por su puesto hay molestia y mucha preocupación, en realidad más que molestia, por los chicos. Ahora está aislada y está esperando, Dios quiera que estén todos muy bien”, contó la bailarina.

La China junto a sus hijos: Rufina, Magnolia y Amancio

Luego, apuntó: “Quizás por desinformación, quizás es una situación que se podría haber evitado y está bueno contarlo y decir que hay que aislarse y no por señalar, sino porque hay que tratar de hacer las cosas de manera prolija. Por suerte, tengo entendido que igual los chicos dieron negativo y están bien. Eso dijeron. Es una alegría enorme eso, pero ahora hay que esperar los días. Y ahora están aislados, claro”.

Pero la situación podría llegar a complicarse aún más. “La hija de Nico también vio a su abuela y es toda una cadena que empieza a expandirse. Gracias a Dios se corta si los chicos dan negativo, pero está bueno exponer el tema y contarlo”, agregó Laurita, sobre las dudas que le generó a ella y a su pareja que Rufina se haya encontrado con los hijos de Pampita.

La semana pasada los tres nenes regresaron de México, adonde viajaron con Pampita y Roberto García Moritán -quienes anunciaron que están esperando su primera hija juntos- y fueron a visitar a su padre a la casa, según se vio en una imagen que el propio actor compartió en sus redes sociales. Ellos se habían hisopado antes de subir al avión que los trajo de vuelta al país y dieron negativo. Lo mismo había ocurrido con la modelo que días más tarde volvió a hisoparse para viajar y dio positivo.

Pampita y sus hijos Benicio, Beltrán y Bautista

“Mis hijos dieron negativo, pero van a tener que hacer otro PCR en unos días, por las dudas. Ellos están perfectos de salud. No tuvieron fiebre ni ningún síntoma”, dijo Ardohain desde su cuenta de Instagram en referencia a la salud de los pequeños. Por su parte, Vicuña y Suárez se hisopan todos los lunes y jueves, ya que retomaron con sus labores y están grabando una comedia producida por Kapow para Disney y dirigida por Ana Katz. Esta semana no les tocaba grabar.

Ahora, hay que esperar los resultados de los análisis de los hijos de Pampita y el actor chileno. Si ellos dan negativo, como explicó Lauria, la cadena se corta. En caso de un positivo de alguno de los tres, Vicuña y Suárez tendrán que hisoparse y aislarse por tener contacto estrecho, al igual que Rufina y por ende Cabré, si es que vio a su hija en estos días. Esta semana, además, La China estuvo con sus tres hijos en el casamiento de su hermano.

